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новость Ваши документы?

Сенат США потребовал от Флинна представить связанные с Россией документы
11.05.2017
Майкл Флинн. Фото: ir.usembassy.gov
Майкл Флинн. Фото: ir.usembassy.gov
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Комитет по разведке сената США направил бывшему советнику президента по национальной безопасности Майклу Флинну повестку с требованием представить документы, необходимые для расследования возможного вмешательства России в президентские выборы в США. Об этом сообщает Reuters.

28 апреля комитет обратился к Флинну и другим советникам президента Дональда Трампа с просьбой добровольно представить документы, говорится в совместном заявлении республиканца Томаса Бара и демократа Марка Уорнера. Однако бывший советник отказался.

Это первая повестка, направленная фигурантам расследования. Невыполнение требований повестки может быть признано неуважением к Конгрессу. По законам США это карается крупным штрафом штрафом или лишением свободы.

В понедельник на слушаниях в Сенате и.о. генерального прокурора США Салли Йейтс рассказала, что в январе она предупредила Белый дом, что Флинн может быть уязвим для шантажа со стороны России. Во вторник Уорнер заявил, что комитет собирается предпринять дополнительные меры в отношении тех, кто не стал добровольно сотрудничать при проведении расследования.

Между тем в среду Уорнер и Бэрр пригласили уволенного Трампом с поста директора ФБР Джеймса Коми выступить перед комитетом по разведке 16 мая.

В понедельник Трамп направил Коми письмо с сообщением об отставке В нем президент заявил, что директор ФБР не справляется со своими обязанностями. "Хотя я очень признателен за то, что трижды Вы проинформировали меня при разных обстоятельствах о том, что я не нахожусь под следствием, я все же согласен с оценкой Министерства юстиции, что Вы не способны эффективно руководить бюро", - говорилось в документе.

Официальные лица утверждали, что увольнение Коми связано с его расследованием о нарушении правил секретности бывшим госсекретарем Хиллари Клинтон, которая хранила конфиденциальную служебную переписку в личном, а не в ведомственном аккаунте электронной почты. Коми ставили в вину выход за рамки своих полномочий и публикацию недостоверной информации, которая нанесла ущерб репутации Клинтон.

Однако многие американские политики связали отставку Коми с проводимым им расследованием связей команды Трампа с Россией. В среду The New York Times со ссылкой на ряд источников в Конгрессе сообщила, что в последние дни перед увольнением директор ФБР требовал у Минюста значительных дополнительных средств на это расследование.

"Я думаю, Коми дышал Трампу и его команде в затылок, и это (отставка Коми. - Ред.) - попытка притормозить расследование", - заметил сенатор-демократ Ричард Дёрбин.

Между тем пресс-секретарь Минюста Сара Исгур Флорес назвала сообщение о том, что Коми запрашивал дополнительные средства, "совершенно неправильными". От каких-либо дополнительных пояснений чиновница воздержалась.

Флинн ушел в отставку 13 февраля, после того как стало известно, что он дезинформировал вице-президента Майка Пенса относительно деталей своих бесед с российским послом в Вашингтоне Сергеем Кисляком. СМИ выяснили, что в декабре 2016 года, еще до инаугурации Трампа и Пенса, Флинн обсуждал с Кисляков американские санкции против России.

30 апреля Трамп назвал утверждения о связях его сотрудников с Россией "полностью фальшивыми". При этом он обвинил в тесных контактах с Россией команду Клинтон, которая была его соперницей на выборах.

Комментарии 33 комментария | Оставить комментарий Обсудить
11.05.2017
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Владимир Абаринов

Любовь под связями

Владимир Абаринов, 31.03.2017

"Думаю, что не в интересах большинства американского народа доводить до абсурда российско-американские отношения в угоду политическому внутреннему календарю", - сказал Путин. Но разве не он доводит до абсурда смысл претензий к советникам Трампа? И насчет большинства американского народа он в заблуждении. Большинство - 55 процентов - как раз обеспокоено сообщениями о вмешательстве России в американский избирательный процесс.
Владимир Абаринов

Увольнительная для генерала

Владимир Абаринов, 16.02.2017

Можно себе представить реакцию Пенса. Его использовали втемную, причем уже не в первый раз. Все политики лгут - но не работающие в одной команде друг другу. Это грубое нарушение аппаратной этики. Трампу пришлось пожертвовать Флинном - с формулировкой, с какой когда-то Медведев уволил Лужкова: "в связи с утратой доверия".

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