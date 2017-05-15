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новость Записи из подполья

В Сенате призвали Трампа опубликовать записи разговоров с экс-директором ФБР
15.05.2017
Джеймс Коми. Фото: fbi.gov
Джеймс Коми. Фото: fbi.gov
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Несколько американских сенаторов призвали президента США Дональда Трампа опубликовать записи разговоров с бывшим директором ФБР Джеймсом Коми, сообщает Reuters. Отказ может вызвать конфликт Белого Дома с демократами, собирающимися бойкотировать голосование за кандидатуру нового главы спецслужбы.

Сенатор-республиканец Линдси Грэм призвал Белый дом "разрядить атмосферу" по поводу предполагаемых записей разговоров Трампа с Коми. "Нельзя шутить по поводу записей. Если они существуют, то должны быть опубликованы", - заявил Коми.

Республиканский сенатор от Юты Майк Ли сказал, что, если разговоры с Коми действительно были записаны, они неизбежно вызовут судебное разбирательство, и Белый Дом должен предать их огласке. Кроме того, Ли назвал "не слишком хорошей идеей" вести запись разговоров в Белом Доме.

Лидер фракции демократов в сенате Чак Шумер заявил, что Белый Дом должен немедленно предоставить Конгрессу записи с Коми. Шумер предупредил, что попытки уничтожить существующие записи будут нарушением закона. Именно Шуми объявил, что демократы раздумывают над тем, чтобы отказаться голосовать за кандидатуру нового директора ФБР, пока не будет назначен специальный прокурор для расследования потенциальных связей Трампа с Россией.

В пятницу Трамп написал в своем твиттере: "Джеймсу Коми лучше надеяться, что не существует записей наших разговоров, прежде чем он заговорит с прессой".

9 апреля Трамп направил Коми письмо с сообщением об отставке В нем президент заявил, что директор ФБР не справляется со своими обязанностями. "Хотя я очень признателен за то, что трижды Вы проинформировали меня при разных обстоятельствах о том, что я не нахожусь под следствием, я все же согласен с оценкой Министерства юстиции, что Вы не способны эффективно руководить бюро", - говорилось в документе.

Официальные лица утверждали, что увольнение Коми связано с его расследованием о нарушении правил секретности бывшим госсекретарем Хиллари Клинтон, которая хранила конфиденциальную служебную переписку в личном, а не в ведомственном аккаунте электронной почты. Коми ставили в вину выход за рамки своих полномочий и публикацию недостоверной информации, которая нанесла ущерб репутации Клинтон.

Однако многие американские политики связали отставку Коми с проводимым им расследованием связей команды Трампа с Россией. 10 мая The New York Times со ссылкой на ряд источников в Конгрессе сообщила, что в последние дни перед увольнением директор ФБР требовал у Минюста значительных дополнительных средств на это расследование.

Комментарии 52 комментария | Оставить комментарий Обсудить
15.05.2017
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Владимир Абаринов

Любовь под связями

Владимир Абаринов, 31.03.2017

"Думаю, что не в интересах большинства американского народа доводить до абсурда российско-американские отношения в угоду политическому внутреннему календарю", - сказал Путин. Но разве не он доводит до абсурда смысл претензий к советникам Трампа? И насчет большинства американского народа он в заблуждении. Большинство - 55 процентов - как раз обеспокоено сообщениями о вмешательстве России в американский избирательный процесс.
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