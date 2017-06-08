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Президент США Дональд Трамп просил бывшего директора ФБР Джеймса Коми прекратить расследование против экс-советника Трампа по нацбезопасности Майкла Флинна. Об этом бывший глава спецслужбы заявил в предварительных письменных показаниях комитету по разведке Сената. Документ опубликован на сайте комитета. Слушания с участием Коми состоятся в четверг.

По словам Коми, Трамп убеждал его свернуть расследование против Флинна 14 февраля, на следующий день после отставки советника. Трамп и Коми остались наедине после антитеррористического брифинга с участием глав спецслужб. Президент сказал главе ФБР, что Флинн "не сделал ничего плохого", а в отставку его пришлось отправить только из-за того, что он ввел в заблуждение вице-президента Майка Пенса. Трамп назвал Флинна "хорошим парнем" и несколько раз попросил Коми "отпустить его". Коми, однако, не согласился это сделать.

Коми также отметил, что Трамп просил его публично заявить, что спецслужба не ведет персонального расследования в отношении президента. По словам Коми, он во время встреч и телефонных звонков дважды уверял в этом Трампа. О том же самом он сообщил руководству Конгресса. Трамп, утверждает глава ФБР, называл подозрения в связях с Россией "тучей", которая мешает ему работать. Он просил Коми помочь "развеять тучу".

На другой встрече с Трампом, которая произошла 27 января за обедом в Белом Доме, президент, по словам Коми, сказал ему, что "ожидает лояльности" от главы спецслужбы. Коми отмечает, что это обеспокоило его, так как ФБР должна быть независимой от Белого Дома.

По словам Коми, он вел у себя записи обо всех встречах с Трампом, начиная с традиционной встречи избранного президента с главами спецслужб, состоявшейся 6 января. Этими сведениями он делился с бывшим руководством ФБР. Всего экс-глава спецслужбы подсчитал, что до своей отставки он трижды наедине встречался с президентом, и шесть раз они говорили по телефону. Он посчитал это необычным: с предыдущим президентом Бараком Обамой в течение его последнего срока Коми лично встречался всего два раза и никогда не общался по телефону.

10 мая Трамп направил главе ФБР Джеймсу Коми письмо с сообщением об отставке. В нем президент заявил, что директор ФБР не справляется со своими обязанностями. "Хотя я очень признателен за то, что трижды Вы проинформировали меня при разных обстоятельствах о том, что я не нахожусь под следствием, я все же согласен с оценкой Министерства юстиции, что Вы не способны эффективно руководить бюро", - говорилось в документе.

Многие американские политики связали отставку Коми с проводимым им расследованием связей команды Трампа с Россией. 12 мая The New York Times со ссылкой на ряд источников в Конгрессе сообщила, что в последние дни перед увольнением директор ФБР требовал у Минюста значительных дополнительных средств на это расследование.

17 мая появилась информация, что Трамп просил Коми прекратить расследование в отношении Майкла Флинна. Тот ушел в отставку с поста президентского советника по безопасности 13 февраля, после того как стало известно, что он дезинформировал вице-президента Майкла Пенса относительно деталей своих бесед с российским послом в Вашингтоне Сергеем Кисляком.

20 мая Коми согласился предстать на открытых слушаниях комитета Сената США по разведке. Как заявили председатель комитета Ричард Бёрр и сенатор Марк Уорнер, они хотят узнать от Коми о его роли в расследовании вмешательства России в выборы президента США 2016 года.