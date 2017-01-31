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Крупнейший немецкий банк Deutsche Bank заплатит штраф в размере 630 миллионов долларов за нелегальную схему вывода 10 миллиардов долларов из России. Об этом сообщает Би-Би-Си.

Финансовая организация согласилась выплатить 425 миллионов долларов по соглашению, заключенному с департаментом финансовых услуг Нью-Йорка. Еще 204 миллиона банк заплатит Управлению по финансовому регулированию и надзору Великобритании.

Через банк проводились так называемые "зеркальные" торговые операции, говорится в сообщении американского регулятора. В 2011-2015 годах российские граждане покупали ценные бумаги за рубли в московском Deutsche Bank, а затем продавали те же бумаги за иностранную валюту, включая доллары США, через лондонский офис банка. В эти операции были вовлечены не менее 12 лиц. Сделки, как показал анализ, не имели очевидного экономического смысла. Deutsche должен был осуществлять необходимый комплаенс-контроль этих операций и предоставлять адекватную информацию о них регулирующим органам.

Нарушения в России напрямую не затрагивают США, но власти страны все равно считают себя заинтересованным лицом, так как сделки происходили в долларах.

В начале июня сообщалось, что Deutsche Bank ведет внутреннее расследование возможного отмывания денег российских клиентов в объеме порядка 6 миллиардов долларов. Банк проверяет "зеркальные сделки" некоторых российских клиентов с акциями, совершенные с 2011 года по начало 2015 года. Клиенты покупали через Deutsche Bank акции в рублях. Одновременно проходили сделки через Лондон, где банк приобретал те же бумаги за сопоставимые суммы в долларах США. Руководство Deutsche Bank пытается выяснить, не позволяли ли эти операции выводить клиентские средства из России без ведома регуляторов.

17 июля Bloomberg сообщало, что Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк попросил у Deutsche Bank предоставить информацию о деятельности московского офиса банка. DFS запросил электронную переписку, документы, списки клиентов и другие материалы по делу. Так департамент планирует проследить путь транзакций на сумму в несколько миллиардов долларов. Предполагается, могли быть использованы для вывода из России доходов, имеющих сомнительное происхождение.

В августе стало известно, что Министерство юстиции США расследует также "зеркальные сделки" Deutsche Bank, которые осуществлялись в интересах российских клиентов. Такие операции позволяли им выводить средства из страны, не уведомляя контролирующие органы. Кроме того, эти сделки, по-видимому, нарушали антироссийские санкции. DFS также заинтересовалось информацией о нанятых банком консультантах, включая Deloitte Touche, которые давали рекомендации по сомнительным операциям.

16 октября агентство Bloomberg сообщило, что несколько близких соратников президента России Владимира Путина воспользовались схемой вывода денег из России через Deutsche Bank. В нескольких случаях бенефициарами "зеркальных сделок" были некий "родственник президента" и братья Аркадий и Борис Ротенберги, заявили источники агентства.

В Deutsche Bank отказались рассказывать о подробностях внутреннего расследования, но отметили, что регуляторы в США и Европе проинформированы о его результатах. Представитель Ротенбергов отрицает их причастность к таким операциям. В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков охарактеризовал информацию Bloomberg как "необоснованные обвинения" и отказался ее комментировать.