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Также: США, Внутренняя политика США, Мир, Политика | Персоны: Дональд Трамп

новость Трамп предложил кандидатуру бывшего помощника генпрокурора на пост директора ФБР

07.06.2017
Кристофер Рэй. Фото: Википедия
Кристофер Рэй. Фото: Википедия
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Дональд Трамп определился с кандидатом на пост нового главы ФБР. Им станет юрист Кристофер Рэй. Об этом президент США сообщил в твиттере.

"Я представлю на должность нового главы ФБР Кристофера Рэя. Человека с безупречным послужным списком", - написал Трамп.

С 1997 года Рэй работал в Министерстве юстиции США, в том числе с 2003 по 2005 год в должности помощника генерального прокурора. На этом посту Рэй занимался несколькими громкими делами о мошенничестве, в том числе делом энергетической компании Enron. В 2005 году Рэй получил премию имени Эдмунда Рэндолфа, высшую награду ведомства за государственную службу.

После ухода из Минюста Рэй стал юристом фирмы King & Spadling. Он возглавляет группу, которая специализируется на особых вопросах и правительственных расследованиях.

В настоящее время обязанности директора ФБР исполняет Эндрю Маккейб, до этого бывший заместителем главы ведомства.

10 мая Трамп направил главе ФБР Джеймсу Коми письмо с сообщением об отставке. В нем президент заявил, что директор ФБР не справляется со своими обязанностями. "Хотя я очень признателен за то, что трижды Вы проинформировали меня при разных обстоятельствах о том, что я не нахожусь под следствием, я все же согласен с оценкой Министерства юстиции, что Вы не способны эффективно руководить бюро", - говорилось в документе.

Многие американские политики связали отставку Коми с проводимым им расследованием связей команды Трампа с Россией. 12 мая The New York Times со ссылкой на ряд источников в Конгрессе сообщила, что в последние дни перед увольнением директор ФБР требовал у Минюста значительных дополнительных средств на это расследование.

17 мая появилась информация, что Трамп просил Коми прекратить расследование в отношении Майкла Флинна. Тот ушел в отставку с поста президентского советника по безопасности 13 февраля, после того как стало известно, что он дезинформировал вице-президента Майкла Пенса относительно деталей своих бесед с российским послом в Вашингтоне Сергеем Кисляком.

20 мая Коми согласился предстать на открытых слушаниях комитета Сената США по разведке. Как заявили председатель комитета Ричард Бёрр и сенатор Марк Уорнер, они хотят узнать от Коми о его роли в расследовании вмешательства России в выборы президента США 2016 года. Слушания должны пройти на этой неделе.

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07.06.2017
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Владимир Абаринов

Президент увяз

Владимир Абаринов, 18.05.2017

Теперь оказалось, что, согласно записям Коми, президент просил его закрыть расследование в отношении Майкла Флинна. "Надеюсь, вы найдете возможность оставить его в покое, - будто бы сказал Трамп. - Он хороший парень". "Согласен, парень хороший", - молвил Коми, но на просьбу отпустить хорошего парня с миром не откликнулся.
Виталий Портников

Прокурор Совесть

Виталий Портников, 19.05.2017

С выводом Трампа следует согласиться - Соединенные Штаты действительно расколоты. Но причина этого раскола вовсе не в самом расследовании возможных связей сотрудников американского президента с российскими чиновниками, дипломатами и разведчиками. Причина прежде всего в отношении к правде. В самом желании знать правду. И в этом смысле это очень русский раскол.
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