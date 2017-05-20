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Бывший директор ФБР Джеймс Коми согласился предстать на открытых слушаниях комитета Сената США по разведке, сообщает The Washington Post. Слушания пройдут после Дня поминовения, отмечаемого в США 29 мая.
Как заявили председатель комитета Ричард Бёрр и сенатор Марк Уорнер, они хотят узнать от Коми о его роли в расследовании вмешательства России в выборы президента США 2016 года.
Источник, близкий к экс-директору ФБР, сообщил CNN, что, по мнению Коми, президент Дональд Трамп оказывал на него давление в связи с расследованием. При этом источник подчеркнул, что будет трудно доказать намерение Трампа воспрепятствовать правосудию.
До увольнения Коми не говорил о попытках Трампа влиять на него, однако упоминал о нарушениях президентом принятого протокола.
Между тем еще задолго до вызвавшего скандал перехвата разговора Флинна с российским послом разведка США знала о его "особых отношениях" с Москвой, рассказал CNN бывший сотрудник администрации Барака Обамы. По данным спецслужб США, российские чиновники еще до выборов говорили о Флинне как о своем союзнике.
Эти "особые отношения" развивались в течение 2016 года, уточняет CNN. Адвокат Флинна отказался это комментировать.
Накануне The New York Times со ссылкой на официальную стенограмму встречи Трампа с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и послом Сергеем Кисляком сообщило, как президент прокомментировал увольнение Коми. "Я только что уволил главу ФБР. Он был сумасшедшим, настоящим чокнутым, - цитировало издание слова Трампа. - Я испытывал огромное давление из-за России. Это закончилось". Трамп прии этомподчеркнул, что расследование в его отношении не ведется.
Пресс-секретарь Белого Дома Шон Спайсер не опроверг содержания стенограммы. Он заявил, что Коми оказывал "излишнее давление" на президента, мешая переговорам с Россией по вопросам, связанным с Сирией, Украиной и "Исламским государством".
Встреча Трампа с Лавровым и Кисляком состоялась в Овальном кабинете Белого Дома 10 мая, на следующий день после увольнения Коми. Решение отправить главу ФБР в отставку Трамп принял по представлению Минюста США. Сообщалос, что Коми перед этим потребовал у замминистра юстиции значительных дополнительных средств на расследование влияния России и рассказал о своей встрече с ним конгрессменам.
16 мая появилась информация, что в феврале Трамп просил Коми прекратить расследование в отношении Флинна, позже в том же месяце ушедшего в отставку с поста советника президента по национальной безопасности. В Белом Доме, однако, эти сведения опровергают.
Между тем в Сенате еще днем раньше призвали Трампа опубликовать записи разговоров с Коми.
С выводом Трампа следует согласиться - Соединенные Штаты действительно расколоты. Но причина этого раскола вовсе не в самом расследовании возможных связей сотрудников американского президента с российскими чиновниками, дипломатами и разведчиками. Причина прежде всего в отношении к правде. В самом желании знать правду. И в этом смысле это очень русский раскол.
Теперь оказалось, что, согласно записям Коми, президент просил его закрыть расследование в отношении Майкла Флинна. "Надеюсь, вы найдете возможность оставить его в покое, - будто бы сказал Трамп. - Он хороший парень". "Согласен, парень хороший", - молвил Коми, но на просьбу отпустить хорошего парня с миром не откликнулся.