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Бывший директор ФБР Джеймс Коми согласился предстать на открытых слушаниях комитета Сената США по разведке, сообщает The Washington Post. Слушания пройдут после Дня поминовения, отмечаемого в США 29 мая.

Как заявили председатель комитета Ричард Бёрр и сенатор Марк Уорнер, они хотят узнать от Коми о его роли в расследовании вмешательства России в выборы президента США 2016 года.

Источник, близкий к экс-директору ФБР, сообщил CNN, что, по мнению Коми, президент Дональд Трамп оказывал на него давление в связи с расследованием. При этом источник подчеркнул, что будет трудно доказать намерение Трампа воспрепятствовать правосудию.

До увольнения Коми не говорил о попытках Трампа влиять на него, однако упоминал о нарушениях президентом принятого протокола.

Между тем еще задолго до вызвавшего скандал перехвата разговора Флинна с российским послом разведка США знала о его "особых отношениях" с Москвой, рассказал CNN бывший сотрудник администрации Барака Обамы. По данным спецслужб США, российские чиновники еще до выборов говорили о Флинне как о своем союзнике.

Эти "особые отношения" развивались в течение 2016 года, уточняет CNN. Адвокат Флинна отказался это комментировать.

Накануне The New York Times со ссылкой на официальную стенограмму встречи Трампа с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и послом Сергеем Кисляком сообщило, как президент прокомментировал увольнение Коми. "Я только что уволил главу ФБР. Он был сумасшедшим, настоящим чокнутым, - цитировало издание слова Трампа. - Я испытывал огромное давление из-за России. Это закончилось". Трамп прии этомподчеркнул, что расследование в его отношении не ведется.

Пресс-секретарь Белого Дома Шон Спайсер не опроверг содержания стенограммы. Он заявил, что Коми оказывал "излишнее давление" на президента, мешая переговорам с Россией по вопросам, связанным с Сирией, Украиной и "Исламским государством".

Встреча Трампа с Лавровым и Кисляком состоялась в Овальном кабинете Белого Дома 10 мая, на следующий день после увольнения Коми. Решение отправить главу ФБР в отставку Трамп принял по представлению Минюста США. Сообщалос, что Коми перед этим потребовал у замминистра юстиции значительных дополнительных средств на расследование влияния России и рассказал о своей встрече с ним конгрессменам.

16 мая появилась информация, что в феврале Трамп просил Коми прекратить расследование в отношении Флинна, позже в том же месяце ушедшего в отставку с поста советника президента по национальной безопасности. В Белом Доме, однако, эти сведения опровергают.

Между тем в Сенате еще днем раньше призвали Трампа опубликовать записи разговоров с Коми.