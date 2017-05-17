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Президент США Дональд Трамп просил занимавшего пост директора ФБР Джеймса Коми прекратить расследование в отношении бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна, которого подозревают в связях с Россией. Об этом сообщает The New York Times.

По данным газеты, это произошло в феврале во время встречи Трампа и Коми в овальном кабинете Белого дома. Директор ФБР записал слова президента сразу после встречи с ним, рассказали NYT два знакомых с запиской источника. Однако сами журналисты документ не видели.

По словам одного из источников, в записке Коми цитировал просьбу президента остановить расследование и "позволить Флинну уйти". При этом Трамп называл своего бывшего советника "хорошим парнем".

В Белом Доме отрицают, что Трамп обращался к Коми с такой просьбой. "Хотя президент неоднократно выражал свое отношение к генералу Флинну как к прекрасному человеку, который служил и защищал свою страну, президент никогда не просил господина Коми или кого-либо другого завершить какое-либо расследование, включая любое расследование в отношении генерала Флинна", - сказал представитель администрации США. Как подчеркнул чиновник, Трамп с уважением относится к правоохранительным органам и к расследованиям, которые они проводят.

Председатель комитета Сената США по разведке Ричард Бёрр также выразил сомнение в реальности существования записки Коми. "Я совершенно уверен, что директор должен был сказать нам о такой просьбе, но он никогда не упоминал об этом, - цитирует заявление Бёрра газета Washington Examiner. - Поэтому чтобы я в это поверил, кому-то предстоит сделать больше, чем просто основываться в этом вопросе на анонимные источники".

10 мая Трамп направил Коми письмо с сообщением об отставке. В нем президент заявил, что директор ФБР не справляется со своими обязанностями. "Хотя я очень признателен за то, что трижды Вы проинформировали меня при разных обстоятельствах о том, что я не нахожусь под следствием, я все же согласен с оценкой Министерства юстиции, что Вы не способны эффективно руководить бюро", - говорилось в документе.

Многие американские политики связали отставку Коми с проводимым им расследованием связей команды Трампа с Россией. 12 мая The New York Times со ссылкой на ряд источников в Конгрессе сообщила, что в последние дни перед увольнением директор ФБР требовал у Минюста значительных дополнительных средств на это расследование.

Флинн ушел в отставку 13 февраля, после того как стало известно, что он дезинформировал вице-президента Майка Пенса относительно деталей своих бесед с российским послом в Вашингтоне Сергеем Кисляком. СМИ выяснили, что в декабре 2016 года, еще до инаугурации Трампа и Пенса, Флинн обсуждал с Кисляков американские санкции против России.

30 апреля Трамп назвал утверждения о связях его сотрудников с Россией "полностью фальшивыми". При этом он обвинил в тесных контактах с Россией команду Клинтон, которая была его соперницей на выборах.