Многие американские политики связали отставку Коми с проводимым им расследованием связей команды Трампа с Россией. 12 мая The New York Times со ссылкой на ряд источников в Конгрессе сообщила, что в последние дни перед увольнением директор ФБР требовал у Минюста значительных дополнительных средств на это расследование.

Президент США Дональд Трамп просил занимавшего пост директора ФБР Джеймса Коми прекратить расследование в отношении бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна, которого подозревают в связях с Россией. Об этом сообщает The New York Times.