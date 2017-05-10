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Экс-директор ФБР Джеймс Коми, накануне отправленный в отставку распоряжением президента США Дональда Трампа, в последние дни перед увольнением требовал у Минюста значительных дополнительных средств на расследование связей предвыборного штаба Трампа с Россией. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на ряд источников в Конгрессе, в том числе на сенатора-демократа Ричарда Дёрбина.

Как утверждается, о необходимости дополнительного финансирования Коми заявил на встрече с замминистра юстиции Родом Розенштейном, который ведет прокурорский надзор за делом, с тех пор как глава Минюста Джефф Сешнс самоустранился от участия в расследовании. После этой встречи Сешнс и Розенштейн и направили Трампу докладную, на основании которой президент уволил директора ФБР.

"Я думаю, Коми дышал Трампу и его команде в затылок, и это (отставка Коми. - Ред.) - попытка притормозить расследование", - заметил Дёрбин.

Сообщается также, что на днях директор ФБР провел брифинг для конгрессменов, на котором рассказал о своей встрече с Розенштейном.

В спецслужбе изданию прокомментировать информацию отказались. Между тем пресс-секретарь Минюста Сара Исгур Флорес назвала сообщение о том, что Коми запрашивал дополнительные средства, "совершенно неправильными". От каких-либо дополнительных пояснений чиновница воздержалась.

В письме Коми с сообщением об отставке Трамп заявил, что директор ФБР не справляется со своими обязанностями. "Хотя я очень признателен за то, что трижды Вы проинформировали меня при разных обстоятельствах о том, что я не нахожусь под следствием, я все же согласен с оценкой Министерства юстиции, что Вы не способны эффективно руководить бюро", - говорилось в документе.

Тогда заявлялось, что увольнение Коми связано с его расследованием о нарушении правил секретности бывшим госсекретарем Хиллари Клинтон, которая хранила конфиденциальную служебную переписку в личном, а не в ведомственном аккаунте электронной почты. Как утверждалось, Сешнс и Розенштейн в докладной Трампу отмечали, что в июле прошлого года Коми, выйдя за рамки полномочий, заявил о необходимости закрыть это расследование: выступать с подобными заявлениями - прерогатива министра юстиции. Сообщалось также, что авторы докладной обвинили Коми в публикации недостоверной информации, которая нанесла ущерб репутации Клинтон.

4 мая Коми на слушаниях в юридическом комитете Сената США заявил, что Россия по-прежнему вмешивается в американскую политику и представляет собой "величайшую угрозу из всех стран на Земле".

30 апреля Трамп назвал утверждения о связях его сотрудников с Россией "полностью фальшивыми". При этом он обвинил в тесных контактах с Россией команду Клинтон, которая была его соперницей на выборах.