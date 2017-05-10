О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Politics/World/US/m.260844.html | http://mirror715.graniru.info/Politics/World/US/m.260844.html
Также: США, Внутренняя политика США, Право, Россия, Мир, Общество, Политика | Персоны: Дональд Трамп

новость СМИ: Экс-директор ФБР Коми требовал средств на расследование связей Трампа с Москвой

10.05.2017
Джеймс Коми. Фото: fbi.gov
Джеймс Коми. Фото: fbi.gov
Реклама

Экс-директор ФБР Джеймс Коми, накануне отправленный в отставку распоряжением президента США Дональда Трампа, в последние дни перед увольнением требовал у Минюста значительных дополнительных средств на расследование связей предвыборного штаба Трампа с Россией. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на ряд источников в Конгрессе, в том числе на сенатора-демократа Ричарда Дёрбина.

Как утверждается, о необходимости дополнительного финансирования Коми заявил на встрече с замминистра юстиции Родом Розенштейном, который ведет прокурорский надзор за делом, с тех пор как глава Минюста Джефф Сешнс самоустранился от участия в расследовании. После этой встречи Сешнс и Розенштейн и направили Трампу докладную, на основании которой президент уволил директора ФБР.

"Я думаю, Коми дышал Трампу и его команде в затылок, и это (отставка Коми. - Ред.) - попытка притормозить расследование", - заметил Дёрбин.

Сообщается также, что на днях директор ФБР провел брифинг для конгрессменов, на котором рассказал о своей встрече с Розенштейном.

В спецслужбе изданию прокомментировать информацию отказались. Между тем пресс-секретарь Минюста Сара Исгур Флорес назвала сообщение о том, что Коми запрашивал дополнительные средства, "совершенно неправильными". От каких-либо дополнительных пояснений чиновница воздержалась.

В письме Коми с сообщением об отставке Трамп заявил, что директор ФБР не справляется со своими обязанностями. "Хотя я очень признателен за то, что трижды Вы проинформировали меня при разных обстоятельствах о том, что я не нахожусь под следствием, я все же согласен с оценкой Министерства юстиции, что Вы не способны эффективно руководить бюро", - говорилось в документе.

Тогда заявлялось, что увольнение Коми связано с его расследованием о нарушении правил секретности бывшим госсекретарем Хиллари Клинтон, которая хранила конфиденциальную служебную переписку в личном, а не в ведомственном аккаунте электронной почты. Как утверждалось, Сешнс и Розенштейн в докладной Трампу отмечали, что в июле прошлого года Коми, выйдя за рамки полномочий, заявил о необходимости закрыть это расследование: выступать с подобными заявлениями - прерогатива министра юстиции. Сообщалось также, что авторы докладной обвинили Коми в публикации недостоверной информации, которая нанесла ущерб репутации Клинтон.

4 мая Коми на слушаниях в юридическом комитете Сената США заявил, что Россия по-прежнему вмешивается в американскую политику и представляет собой "величайшую угрозу из всех стран на Земле".

30 апреля Трамп назвал утверждения о связях его сотрудников с Россией "полностью фальшивыми". При этом он обвинил в тесных контактах с Россией команду Клинтон, которая была его соперницей на выборах.

Комментарии 76 комментариев | Оставить комментарий Обсудить
10.05.2017
статья Статьи по теме
Владимир Абаринов

Любовь под связями

Владимир Абаринов, 31.03.2017

"Думаю, что не в интересах большинства американского народа доводить до абсурда российско-американские отношения в угоду политическому внутреннему календарю", - сказал Путин. Но разве не он доводит до абсурда смысл претензий к советникам Трампа? И насчет большинства американского народа он в заблуждении. Большинство - 55 процентов - как раз обеспокоено сообщениями о вмешательстве России в американский избирательный процесс.
новость Новости по теме
10.05.2017 Трамп уволил директора ФБР Джеймса Коми →
05.05.2017 Конгресс США выделил 100 миллионов долларов на противодействие российскому влиянию →
04.05.2017 Глава ФБР назвал Россию "величайшей угрозой из всех на Земле" →
03.05.2017 Путин и Трамп не смогли договориться о личной встрече →
30.04.2017 Трамп назвал утверждения о его связях с Россией "фальшивой историей" →
20.04.2017 Reuters: У Кремля были разработанные планы вмешательства в выборы в США →
17.04.2017 Советник Трампа заявил о "подрывной деятельности" России в Европе →
13.04.2017 Трамп: У США худшие отношения с Россией за все время →
31.03.2017 СМИ: Экс-советник Трампа Флинн предложил ФБР показания в обмен на неприкосновенность →
28.03.2017 Трамп предложил расследовать связи Хиллари Клинтон с Россией →
23.03.2017 CNN: Помощники Трампа, возможно, согласовывали с Россией публикации о Клинтон →
22.03.2017 AP: Экс-глава штаба Трампа лоббировал интересы России →
19.03.2017 СМИ: Бывший советник Трампа Флинн утаил еще один российский контакт →
17.03.2017 Экс-советник Трампа по нацбезопасности Флинн получал деньги от российских компаний →
03.03.2017 Глава Минюста США взял самоотвод от расследований, связанных с избирательной кампанией Трампа →
19.02.2017 Сенатор Грэм: Россия получит по жопе →
19.02.2017 СМИ: ФБР ведет как минимум три дела о российских кибератаках →
10.01.2017 Сенаторы США создадут независимую комиссию для расследования кибератак →
07.01.2017 Разведка США: Вмешаться в ход нашей президентской кампании приказал лично Путин →
Фото и Видео
22854
Play own
Нодовцы у посольства США
21958
Play own
Расправа с "дьяволом Обамой"
16164
Play
Американские усыновители - российским сиротам
12381
Play own
Игорь Кочетков о встрече с Бараком Обамой
Реклама
Выбор читателей
новость Атака вируса-вымогателя
Скриншот заставки вируса WannaCry
статья Украина обогнала Россию
Виталий Портников
новость Ракеты на "Кузнецове" менять не будут
"Адмирал Кузнецов". Фото: mil.ru
статья Исповедь украинского командира
в блоге ЛНР: быт и нравы
435
РЕКЛАМА
Loading...
статья Бога нет
Александр Скобов
в блоге Курс на заграницу
383
статья РПЦ, Соколовский и Рунет
Николай Митрохин. Фото из личного архива
новость Митинг за пятиэтажки без политики
Хрущевка. Фото с сайта www.fashionista.ru
новость Дело Шпакова направлено в суд
Александр Шпаков на акции 26 марта
новость Водка подорожала
Производство водки. Фото: vodka-lab.ru
новость Продуктовые карточки введут в 2018-м
Денис Мантуров. Фото: minpromtorg.gov.ru
новость Кремль: Верните посольские дачи
Юрий Ушаков. Фото: er.ru
новость США усиливают Балтию
Бен Ходжес. Фото: eur.army.mil
новость Активисты SERB донесли на Кулия
Юрий Кулий в суде 12 мая. Фото: Ю.Тимофеев/Грани.Ру
статья Ловца покемонов отпустили
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость Опасный маневр Су-27
Истребитель-перехватчик Су-27. Фото: mil.ru
в блоге Убийство Немцова: вранье в суде
7
статья С Путиным и Моторолой: ВИДЕО
Портрет Моторолы на шествии "Бессмертного полка" в Москве. Кадр Граней.Ру
новость ВЦИОМ: Россияне уважают Кадырова
Рамзан Кадыров. Фото пресс-службы Кремля