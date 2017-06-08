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новость Не Москва ль за вами

Коми: Нет сомнений в попытках вмешательства России в выборы в США
08.06.2017
Джеймс Коми в Сенате США. Кадр NBC
Джеймс Коми в Сенате США. Кадр NBC
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Нет сомнений, что Россия попыталась вмешаться в избирательный процесс в США и что эта операция была санкционирована российскими официальными лицами. Об этом заявил бывший директор ФБР Джеймс Коми на открытых слушаниях в комитете по разведке Сената США, сообщает "Голос Америки".

По словам Коми, впервые он узнал о попытках России организовать кибератаки в конце лета 2015 года. По его словам, речь тогда шла о "как минимум, сотнях целей в США". Экс-директор ФБР отметил, что, возможно, было более чем тысяча таких атак. В начале 2016 года спецслужбы проинформировали американские компании и общественные организации об угрозе кибератак и о том, что они могут стать целью для российских хакеров, находящихся на государственной службе, подчеркнул Коми.

Коми также сказал, что накануне уже представил членам комитета текст своего заявления о своих разговорах с президентом Дональдом Трампом о ходе расследования, и не будет его повторять. Однако большинство вопросов сенаторов касались именно этого.

Коми заявил, что у спецслужб "не было технических причин" считать Трампа одним из подозреваемых в деле о российском вмешательстве. Однако, по его словам, некоторые из руководителей ФБР считали, что в ходе дальнейшего следствия агенты могут прийти к выводу, что "кандидат в президенты" также был вовлечен в противоправные действия.

При этом Коми подчеркнул, что практика контактов членов избирательного штаба кандидата с иностранными представителями является "нормальной" и лишь в отдельных случаях вызывает подозрения у ФБР. При этом он отказался рассказывать о деталях продолжающегося расследования, сообщив, что "не считает возможным это делать в ходе открытых слушаний".

В ответ на вопрос сенаторов экс-директор еще раз публично подтвердил, что Трамп не является фигурантом расследования.

В своих письменных показаниях Сенату Коми заявил, что Трамп просил его прекратить расследование против экс-советника по нацбезопасности Майкла Флинна. По словам Коми, президент убеждал его свернуть расследование против Флинна 14 февраля, на следующий день после отставки советника. Трамп сказал, что Флинн "не сделал ничего плохого", а в отставку его пришлось отправить только из-за того, что он ввел в заблуждение вице-президента Майка Пенса. Трамп назвал Флинна "хорошим парнем" и несколько раз попросил Коми "отпустить его". Коми, однако, не согласился это сделать.

На другой встрече с Трампом, которая произошла 27 января за обедом в Белом Доме, президент, по словам Коми, сказал ему, что "ожидает лояльности" от главы спецслужбы. Коми отмечает, что это обеспокоило его, так как ФБР должна быть независимой от Белого Дома.

10 мая Трамп направил Коми письмо с сообщением об отставке. В нем президент заявил, что директор ФБР не справляется со своими обязанностями. "Хотя я очень признателен за то, что трижды Вы проинформировали меня при разных обстоятельствах о том, что я не нахожусь под следствием, я все же согласен с оценкой Министерства юстиции, что Вы не способны эффективно руководить бюро", - говорилось в документе.

Многие американские политики связали отставку Коми с проводимым им расследованием связей команды Трампа с Россией. 12 мая The New York Times со ссылкой на ряд источников в Конгрессе сообщила, что в последние дни перед увольнением директор ФБР требовал у Минюста значительных дополнительных средств на это расследование.

20 мая Коми согласился предстать на открытых слушаниях комитета Сената США по разведке. Как заявили председатель комитета Ричард Бёрр и сенатор Марк Уорнер, они хотят узнать от Коми о его роли в расследовании вмешательства России в выборы президента США 2016 года.

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08.06.2017
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Владимир Абаринов

Президент увяз

Владимир Абаринов, 18.05.2017

Теперь оказалось, что, согласно записям Коми, президент просил его закрыть расследование в отношении Майкла Флинна. "Надеюсь, вы найдете возможность оставить его в покое, - будто бы сказал Трамп. - Он хороший парень". "Согласен, парень хороший", - молвил Коми, но на просьбу отпустить хорошего парня с миром не откликнулся.
Виталий Портников

Прокурор Совесть

Виталий Портников, 19.05.2017

С выводом Трампа следует согласиться - Соединенные Штаты действительно расколоты. Но причина этого раскола вовсе не в самом расследовании возможных связей сотрудников американского президента с российскими чиновниками, дипломатами и разведчиками. Причина прежде всего в отношении к правде. В самом желании знать правду. И в этом смысле это очень русский раскол.
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