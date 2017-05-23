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Бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн еще в начале 2016 года утаил получение денег от российских структур. Об этом говорится в письме конгрессмена Элайджи Каммингса председателю комитета Палаты представителей по надзору Джейсону Чейфитсу. Письмо опубликовал CNN.

В 2016 году, говорится в документе, Флинн подал в Пентагон документы на возобновление допуска к совершенно секретной информации. В заявлении он указал, что во время поездки в Москву в декабре 2015-го получил гонорары от американских фирм. Однако на деле выплаты ему поступили и от российских структур. В частности, телеканал RT через лондонский банк и американское лекционное бюро Leading Authorities перевел Флинну 45 386 долларов за участие в международной конференции, приуроченной к 10-летию телеканала. По окончании конференции американец посетил торжественный ужин, на котором присутствовал Владимир Путин.

Каммингс также сообщил о наличии документов, подтверждающих, что RT оплатил перелет Флинна в Москву и его проживание в отеле "Метрополь", а также покрыл другие расходы как самого отставного генерала, так и его сына. Эти деньги, в отличие от гонорара, через агентское бюро не переводились, а были выплачены непосредственно.

Кроме того, Каммингс заметил, что при подаче документов на возобновление допуска Флинн должен был сообщить обо всех своих встречах с иностранными чиновниками за предшествующие семь лет. Однако отставной генерал указал, что в зарубежных поездках имел лишь "несущественные контакты" с такими чиовниками. "Сложно предположить, почему генерал Флинн думал, что его ужин с президентом России Владимиром Путиным можно считать "несущественным контактом", - говорится в письме Каммингса.

Впервые о получении Флинном денег от российских структур стало известно в середине марта. Тогда информацию также опубликовал Каммингс.

В начале апреля Флинн в новой декларации о доходах подтвердил эти сведения.

Флинн ушел в отставку 13 февраля, после того как стало известно, что он дезинформировал вице-президента Майка Пенса относительно деталей своих бесед с российским послом в Вашингтоне Сергеем Кисляком. СМИ выяснили, что в декабре 2016 года, еще до инаугурации Трампа и Пенса, Флинн обсуждал с Кисляком американские санкции против России.

11 мая комитет по разведке Сената США направил бывшему чиновнику повестку с требованием представить документы для расследования российского вмешательства в ход американской президентской кампании.

На прошлой неделе СМИ передавали, что в феврале Трамп просил директора ФБР Джеймса Коми прекратить расследование в отношении Флинна. В начале мая Коми был уволен; сообщалось, что незадолго до этого он требовал у Минюста значительных дополнительных средств на изучение связей команды Трампа с Россией.