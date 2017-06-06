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Министерство юстиции США обвинило работавшую по контракту с АНБ Реалити Ли Виннер в утечке секретной информации из доклада о попытках вмешательства России в президентские выборы. Об этом сообщается на сайте ведомства.

25-летняя Виннер, сотрудница Pluribus International Corporation выполняла работы по контракту с АНБ и имела доступ к секретной информации. "Виннер была арестована ФБР у себя дома в субботу, 3 июня, в понедельник она предстала перед судом, - говорится в пресс-релизе. - Виннер признала факт изъятия засекреченной развединформации с ее рабочего места, ее сохранения и передачи, осуществленной из Августы, Джорджия, новостному порталу, зная о том, что он не имеет права получать и хранить данные документы".

В понедельник портал The Intercept опубликовал статью, основанную на полученных от Виннер документах. Как следует из материалов, незадолго до госования в ноябре 2016 года российское Главное разведывательное управление провело кибератаку как минимум на одного поставщика программного обеспечения для избирательных участков. Целью было получение информации об аппаратных и программных решениях, которые используются в машинах для голосования. Как предполагают авторы доклада АНБ, в ГРУ использовали полученную информацию для того, чтобы запустить фишинговую рассылку, по форме напоминающую регистрационные формы для избирателей. Полученные данные затем предполагалось использовать для получения доступа к муниципальным и региональным государственным органам США.

Как утверждает The Intercept, документ был получен редакцией от анонимного источника. Спецслужбы попросили отредактировать перед публикацией "особо чувствительную информацию", которая может причинить ущерб национальной безопасности.

7 января была опубликована рассекреченная версии доклада, подготовленного ЦРУ, ФБР и АНБ. В документе утверждалось, что вмешательство России в ход президентской кампании в США было предпринято по личному указанию Владимира Путина. Целями вмешательства России разведка назвала подрыв общественного доверия к американским президентским выборам, дискредитацию Клинтон и поддержку Трампа. "Мы твердо уверены в этих выводах", - подчеркивалось в докладе.

ЦРУ и ФБР, отмечалось в документе, полностью разделяют мнение, что Клинтон очерняли, чтобы повысить шансы Трампа. Между тем АНБ уверено в этом не настолько определенно.

Россия стремилась подорвать либерально-демократический порядок, опорой которого в мире являются США, поскольку продвижение демократии Путин и его окружение воспринимают как угрозу своему режиму, отмечалось в документе. Москва работала одновременно по нескольким направлениям. Использовались методы как разведывательные, в частности кибератаки, так и пропагандистские.

В кибератаках на сервера национального комитета Демократической партии американская разведка обвиняет ГРУ. Именно эта структура, заявляется в докладе, публиковала украденную переписку функционеров Демпартии через хакера Guccifer 2.0, а также сайте DCLeaks.com и WikiLeaks.