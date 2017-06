Как утверждает The Intercept, документ был получен редакцией от анонимного источника. Спецслужбы попросили отредактировать перед публикацией "особо чувствительную информацию", которая может причинить ущерб национальной безопасности.

В понедельник портал The Intercept опубликовал статью, основанную на полученных от Виннер документах. Как следует из материалов, незадолго до госования в ноябре 2016 года российское Главное разведывательное управление провело кибератаку как минимум на одного поставщика программного обеспечения для избирательных участков. Целью было получение информации об аппаратных и программных решениях, которые используются в машинах для голосования. Как предполагают авторы доклада АНБ, в ГРУ использовали полученную информацию для того, чтобы запустить фишинговую рассылку, по форме напоминающую регистрационные формы для избирателей. Полученные данные затем предполагалось использовать для получения доступа к муниципальным и региональным государственным органам США.