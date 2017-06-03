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новость Нас взломно гнетут

Путин: Атаки на избирательную систему США могли вести американские хакеры
03.06.2017
Владимир Путин. Фото: kremlin.ru
Владимир Путин. Фото: kremlin.ru
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статья Статья

Он не взял Париж

Это была самая скандальная из всех пресс-конференций с участием нашего национального лидера. Тут, в Версале, ему прилюдно выдавал плюхи руководитель европейского государства и нередко он пропускал удары - зрелище беспрецедентное. Для скандала были и политические причины, и личные, намертво связанные между собой.

Илья Мильштейн
31.05.2017

За вмешательством в американские выборы могут стоять хакеры из США, которые умело перекладывают вину на Россию. Об этом заявил президент Владимир Путин в интервью американскому телеканалу NBC.

"Ну, хакеры могут быть где угодно. Они могут в России быть, в Азии, в Америке, Латинской Америке. Это могут быть хакеры, кстати сказать, в Соединенных Штатах, которые очень ловко и профессионально перевели, как у нас говорят, стрелку на Россию, - сказал Путин. - В ходе политической борьбы им было, по каким-то соображениям, удобно выпустить эту информацию. Они ее выпустили, сославшись на Россию", - добавил президент России.

"Вы такого себе представить не можете? - спросил Путин ведущую Меган Келли. - Я могу".

По словам Келли, Путин также допустил причастность к кибератакам ЦРУ. Полная версия интервью будет показана в воскресенье.

В четверг Путин на встрече с главными редакторами международных информационных агентств заявил, что хакерскими атаками на иностранные ресурсы Россия "на государственном уровне" не занимается. При этом президент назвал хакеров "свободными художниками" и не исключил, что если они "настроены патриотически, они начинают вносить свою лепту, как они считают, правильную в борьбу с теми, кто плохо отзывается о России".

"Могу себе представить и такой вариант, что специально кто-то делает, выстраивает цепочку различных атак таким образом, чтобы источником этой атаки представить территорию Российской Федерации, ведь современные технологии позволяют это делать, это достаточно легко делается", - отметил Путин.

На встрече в четверг Путин также заявил, что в некоторых странах русофобия хлещет через край. "На мой взгляд, это связано с тем, что утверждается многополярный мир, а это не нравится монополистам, - сказал президент. - Происходит это не в последнюю очередь благодаря борьбе России за свои интересы. Хочу подчеркнуть, за свои законные интересы".

"Долго ли это будет продолжаться? Думаю, все-таки, надеюсь во всяком случае, что не так долго и не бесконечно, хотя бы потому, что должно прийти осознание, что это контрпродуктивно и вредит всем. Конечно, и нам наносит определенный ущерб, но и вредит и тем, кто инициирует такую политику. На мой взгляд, это осознание уже приходит", - сказал президент.

Комментарии 7 комментариев | Оставить комментарий Обсудить
03.06.2017
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