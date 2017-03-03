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Министр юстиции США Джефф Сешнс взял самоотвод от всех расследований, связанных с избирательной кампанией Дональда Трампа. Как передает Associated Press, об этот Сешнс рассказал на пресс-конференции.

Сешнс пояснил, что попросил коллег "сказать честно, как ему следует поступить относительно расследования". "Мои сотрудники рекомендовали мне взять самоотвод. Они сказали, что если я имею отношение к кампании, я не должен быть вовлечен в любые расследования, связанные с кампанией. Я считаю эти рекомендации верными и справедливыми", - добавил глава Минюста.

Также он рассказал о деталях бесед с российским послом Сергеем Кисляком. По словам Сешнса, он обсуждал вопросы борьбы с терроризмом и ситуацию на Украине.

При этом глава Минюста добавил, что не помнит всех деталей разговора. "Я не помню все, но помню, что сказал, что ездил в Россию в 1991 году с церковной миссией", - сказал он.

Кроме того, по словам Сешнса, "поговорили немного о терроризме". "Возникла и тема Украины, так как за день до этого я принимал украинского посла", - сказал он.

"Не помню каких-то специфических политических дискуссий", - добавил глава Минюста.

Отвечая на вопрос о том, почему, на его взгляд, Кисляк решил встретиться с ним именно во время избирательной кампании, Сешнс сказал: "Я не могу говорить о том, что было в мыслях у российского посла".

Сешнс также отметил, что точно не помнит, шла ли речь о санкциях в отношении России. "Послы всегда пытаются понять, что происходит и продвинуть свою повестку дня. Украина говорит о своих делах, Польша - о своих, так же и Латвия, Литва, Венгрия, Япония, Канада, Австралия. Я встречался со всеми этими послами", - сказал глава Минюста.

Отвечая на вопрос, встречался ли он с какими-либо другими российскими официальными лицами, Сешнс сказал: "Я так не думаю. Я встречался с большим количеством народа".

Дональд Трамп в свою очередь заявил, что ему не было известно о контактах главы Сешнса с Кисляком. "Я был совершенно не в курсе", - сказал он.

Отвечая на вопрос о том, считает ли он, что Сешнс говорил правду, отвечая на вопросы сенаторов во время процедуры утверждения своей кандидатуры, президент США сказал: "Думаю, скорее всего, да". Трамп добавил, что полностью доверяет главе Минюста.

О встречах нынешнего Сешнса с российским послом в ходе предвыборной кампании Трампа стало известно накануне. Сешнс не упомянул о них на слушаниях в Сенате, когда тот рассматривал его кандидатуру на пост главы Минюста. Демократы потребовали немедленной отставки Сешнса.