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новость Конгресс США проведет расследование возможного сговора штаба Трампа с Москвой

02.03.2017
Конгресс США. Фото: house.gov
Конгресс США. Фото: house.gov
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статья Статья

Увольнительная для генерала

Можно себе представить реакцию Пенса. Его использовали втемную, причем уже не в первый раз. Все политики лгут - но не работающие в одной команде друг другу. Это грубое нарушение аппаратной этики. Трампу пришлось пожертвовать Флинном - с формулировкой, с какой когда-то Медведев уволил Лужкова: "в связи с утратой доверия".

Владимир Абаринов
16.02.2017

Комитет по разведке Палаты представителей США принял решение расследовать обвинения в сговоре между избирательным штабом Дональда Трампа и российскими властями. Как передает Би-Би-Си, об этом в эфире телеканала MSNBC заявил конгрессмен от Демократической партии Адам Шифф.

"Мы достигли письменного соглашения, что будем расследовать обвинения в сговоре России со штабом Трампа", - заявил Шифф.

Комитет уже согласовал параметры разбирательства. Председатель Комитета, республиканец Девин Нуньес "одобрил рамки расследования", касающегося "российских активных мер, которые были направлены на выборы в США в 2016 году". "Детальный документ на шести страницах, очерчивающий эти рамки, останется засекреченным", - подчеркивается в заявлении Комитета.

Расследование будет призвано ответить на следующие вопросы: была ли российская киберактивность или другие действия направлены против США и их союзников; включали ли эти действия контакты между Россией и лицами, связанными с политическими кампаниями, или другими гражданами США; как отреагировало на эти действия правительство США, и что требуется, чтобы защитить США и союзников в будущем; какие утечки секретной информации могли произойти.

Для ответа на эти вопросы спецкомитет будет требовать "всю необходимую информацию", в том числе у правоохранительных органов и контрразведки США, указывается в заявлении. При этом его составители пишут, что разбирательство "не помешает никакому идущему расследованию", ведущемуся спецслужбами США.

Спецкомитет также будет добиваться того, чтобы предположения о "тайном взаимодействии России с гражданами США и утечки секретных данных были полностью расследованы".

Пословам Нуньес, Москва предпринимает "враждебные действия" на международной арене, проявляет "агрессию в киберпространстве" и использует масштабную пропаганду. Спецкомитет изучит "эти сферы" и тщательно рассмотрит все имеющиеся у администрации США данные.

13 февраля советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн ушел в отставку, после того как выяснилось, что он дезинформировал вице-президента Майка Пенса относительно деталей своих бесед с послом России Сергеем Кисляком. Журналисты обнаружили, что в беседах, состоявшихся в декабре 2016 года, еще до инаугурации Трампа и Пенса, обсуждались вопросы американских санкций против России. Флинн, не будучи на тот момент официальным лицом, не имел права затрагивать эту тему в разговоре с российским послом.

Когда информация о беседах попала в СМИ, американский чиновник первоначально отрицал, что обсуждал с Кисляком вопросы санкций. Однако позже представитель Флинна заявил, что советник "не помнит обсуждения санкций, но не может быть уверен в том, что эта тема никогда не поднималась".

В четверг стало известно, что с Кисляком в 2016 году дважды встречался и нынешний министр юстиции США Джефф Сешнс. При этом он не упомянул о встречах на слушаниях в Сенате, когда тот рассматривал его кандидатуру на пост главы Минюста. Демократы потребовали немедленной отставки Сешнса.

Комментарии 7 комментариев | Оставить комментарий Обсудить
02.03.2017

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