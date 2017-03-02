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Нынешний министр юстиции США Джефф Сешнс в 2016 году дважды встречался с российским послом Сергеем Кисляком. Об этом сообщает The Washington Post, ссылаясь на источники в американском Минюсте.

По их данным, Сешнс, будучи сенатором от штата Алабама, встречался с Кисляком в июле и сентябре 2016 года. "В первом случае он провел встречу в офисе в качестве члена сенатского комитета по вооруженным силам. Второй контакт состоялся в кругу других послов по завершении выступления на мероприятии фонда "Наследие", - говорится в заметке.

При этом Сешнс не упомянул о встречах на слушаниях в Сенате, которые были посвящены рассмотрению его кандидатуры на пост главы Минюста. В ходе утверждения кандидатуры Сешнса ему был задан вопрос о предполагаемых связях команды Дональда Трампа с Россией, но будущий министр ответил отрицательно.

В публикации отмечается, что именно на сентябрь пришелся пик кибер-атак на американскую избирательную систему, в которых спецслужбы США обвиняют Россию.

Официальный представитель главы Минюста Сара Исгер Флорес подчеркнула, что Сешнс не упоминал о контактах с Кисляком, поскольку те не были связаны с избирательной кампанией в США. Сешнс на момент встреч с российским послом был старшим членом Комитета по вооруженным силам в Сенате. По словам Флорес, По ее словам, "на слушаниях у него (Сешнса. - Ред.) спрашивали о контактах между Россией и избирательной кампанией Трампа, а не о встречах, которые у него состоялись как у сенатора и члена Комитета". "В его ответе не было совершенно ничего вводящего в заблуждение", - заявила Флорес.

Лидер Демократов в Палате представителей Конгресса Нэнси Пелоси призвала генпрокурора покинуть свой пост. "Наврав под присягой в Конгрессе о своих контактах с россиянами, генпрокурор должен уйти в отставку", - говорится в заявлении Пелоси. Она отметила, что "должна быть создана независимая, двухпартийная, внешняя комиссия для расследования политических, личных и финансовых связей Трампа с представителями России".

Посольство России в Вашингтоне отказалось комментировать опубликованную информацию. "Посольство не комментирует многочисленные контакты с местными партнерами, которые осуществляются на ежедневной основе в соответствии с дипломатической практикой", - сказал Интерфаксу пресс-секретарь российской дипмиссии Николай Лахонин.

Сам Сешнс заявил, что не встречался ни с кем из российских официальных лиц для обсуждения вопросов, касающихся президентской кампании. "Я не знаю, откуда эти необоснованные обвинения. Это неправда", - приводит его слова Associated Press.

13 февраля ушел в отставку советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн. Выяснилось, что он дезинформировал вице-президента Майка Пенса относительно деталей своих бесед с Кисляком. Журналисты обнаружили, что в беседах, состоявшихся в декабре 2016 года, еще до инаугурации Трампа и Пенса, обсуждались вопросы американских санкций против России. Флинн, не будучи на тот момент официальным лицом, не имел права затрагивать эту тему в разговоре с российским послом.

Когда информация о беседах попала в СМИ, американский чиновник первоначально отрицал, что обсуждал с Кисляком вопросы санкций. Однако позже представитель Флинна заявил, что советник "не помнит обсуждения санкций, но не может быть уверен в том, что эта тема никогда не поднималась".

Позже Флинн рассказал, что в разговорах с послом он "не переходил черту". "Если бы это произошло, ФБР схватило бы меня за глотку, а мой допуск был бы отозван. Никаких границ я не переходил", - сказал Флинн.