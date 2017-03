Сам Сешнс заявил, что не встречался ни с кем из российских официальных лиц для обсуждения вопросов, касающихся президентской кампании. "Я не знаю, откуда эти необоснованные обвинения. Это неправда", - приводит его слова Associated Press.

Нынешний министр юстиции США Джефф Сешнс в 2016 году дважды встречался с российским послом Сергеем Кисляком. Об этом сообщает The Washington Post, ссылаясь на источники в американском Минюсте.