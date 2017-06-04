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В США в субботу прошли акции протеста "Марш за правду" с требованием независимого расследования связей президента Дональда Трампа с Россией. Как сообщает Fox News, акции прошли в 130 городах.

В Вашингтоне на марш вышли более тысячи демонстрантов. Перед митингующими выступил один из спичрайтеров бывшего президента Барака Обамы Джон Ловетт. Он заявил, что демократы могуг "вернуть Белый Дом".

Во время шествия до Капитолия маршрут акции пересекся с мероприятием в поддержку Трампа "Питтсбург не Париж". Столкновений между сторонниками и противниками президента не произошло.

Главное требование "Маршей за правду" - создать независимую комиссию по расследованию российских связей Трампа и его окружения. Кроме того, демонстранты требовали от Конгресса заставить президента опубликовать налоговые декларации.

Акцию поддержали несколько организаций, близких к демократам: "Левый уклон", Прогрессивные демократы Америки, Национальная ассоциация женщин.

22 января, на следующий день после инаугурации Трампа, в разных городах США состоялись "Женские марши", собравшие около 5 миллионов человек. Акцию за права женщин и расовое равноправие организовали левые, феминистские и экологические движения. На марши вышли многие знаменитости и звезды Голливуда.