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Также: Внутренняя политика США, США, Российско-американские отношения, Россия, Мир, Политика | Персоны: Дональд Трамп

новость В городах США прошли марши за расследование связей Трампа с Россией

04.06.2017
Участник "Марша правды" в Вашингтоне. Фото из твиттера @QuestEverytng
Участник "Марша правды" в Вашингтоне. Фото из твиттера @QuestEverytng
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В США в субботу прошли акции протеста "Марш за правду" с требованием независимого расследования связей президента Дональда Трампа с Россией. Как сообщает Fox News, акции прошли в 130 городах.

В Вашингтоне на марш вышли более тысячи демонстрантов. Перед митингующими выступил один из спичрайтеров бывшего президента Барака Обамы Джон Ловетт. Он заявил, что демократы могуг "вернуть Белый Дом".

Во время шествия до Капитолия маршрут акции пересекся с мероприятием в поддержку Трампа "Питтсбург не Париж". Столкновений между сторонниками и противниками президента не произошло.

Главное требование "Маршей за правду" - создать независимую комиссию по расследованию российских связей Трампа и его окружения. Кроме того, демонстранты требовали от Конгресса заставить президента опубликовать налоговые декларации.

Акцию поддержали несколько организаций, близких к демократам: "Левый уклон", Прогрессивные демократы Америки, Национальная ассоциация женщин.

22 января, на следующий день после инаугурации Трампа, в разных городах США состоялись "Женские марши", собравшие около 5 миллионов человек. Акцию за права женщин и расовое равноправие организовали левые, феминистские и экологические движения. На марши вышли многие знаменитости и звезды Голливуда.

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04.06.2017
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Любовь под связями

Владимир Абаринов, 31.03.2017

"Думаю, что не в интересах большинства американского народа доводить до абсурда российско-американские отношения в угоду политическому внутреннему календарю", - сказал Путин. Но разве не он доводит до абсурда смысл претензий к советникам Трампа? И насчет большинства американского народа он в заблуждении. Большинство - 55 процентов - как раз обеспокоено сообщениями о вмешательстве России в американский избирательный процесс.
Владимир Абаринов

Увольнительная для генерала

Владимир Абаринов, 16.02.2017

Можно себе представить реакцию Пенса. Его использовали втемную, причем уже не в первый раз. Все политики лгут - но не работающие в одной команде друг другу. Это грубое нарушение аппаратной этики. Трампу пришлось пожертвовать Флинном - с формулировкой, с какой когда-то Медведев уволил Лужкова: "в связи с утратой доверия".

Владимир Абаринов

Президент увяз

Владимир Абаринов, 18.05.2017

Теперь оказалось, что, согласно записям Коми, президент просил его закрыть расследование в отношении Майкла Флинна. "Надеюсь, вы найдете возможность оставить его в покое, - будто бы сказал Трамп. - Он хороший парень". "Согласен, парень хороший", - молвил Коми, но на просьбу отпустить хорошего парня с миром не откликнулся.
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