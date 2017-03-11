О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Politics/World/US/m.259384.html | http://mirror715.graniru.info/Politics/World/US/m.259384.html
Также: США, Внутренняя политика США, Мир, Политика | Персоны: Дональд Трамп

новость Слуга двух господ

Экс-советник Трампа по нацбезопасности Флинн лоббировал интересы Турции
11.03.2017
Майкл Флинн. Фото: breitbart.com
Майкл Флинн. Фото: breitbart.com
Реклама

Бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн вел оплачиваемую лоббистскую деятельность в пользу Турции. Об этом сообщает The New York Times.

Как отмечает издание, Флинн подписал контракт на сумму 530 тысяч долларов и зарегистрировался в качестве лоббиста еще в прошлом году. Эту работу он не прекращал и будучи назначенным на пост советника президента. Однако он не подавал документы на регистрацию в качестве иностранного агента до вторника.

Еще до инаугурации Трампа Флинн написал статью, призывающую США развивать отношения с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Кроме того, по данным NYT, Флинн занимался сбором сведений о проживающем в штате Пенсильвания исламском проповеднике Фетхуллахе Гюлене, обвиняемом Анкарой в организации попытки путча 15 июля 2016 года.

Официальный представитель Белого дома Шон Спайсер заявил, что Трамп не знал до этой недели о работе Флинна в интересах Турции, сообщает Reuters. При этом Спайсер отметил, что лоббистская деятельность Флинна была его личным делом, касающимся бизнеса. Решение о регистрации в качестве иностранного агента зависело только от него.

В свою очередь вице-президент США Майкл Пенс заявил, что информация о лоббистской деятельности Флинна подтверждает, что его отставка была верным шагом.

13 февраля Флинн ушел в отставку. Выяснилось, что он дезинформировал Пенса относительно деталей своих бесед с российским послом Сергеем Кисляком. Журналисты обнаружили, что в беседах, состоявшихся в декабре 2016 года, еще до инаугурации Трампа и Пенса, обсуждались вопросы американских санкций против России. Флинн, не будучи на тот момент официальным лицом, не имел права затрагивать эту тему в разговоре с российским послом.

Когда информация о беседах попала в СМИ, американский чиновник первоначально отрицал, что обсуждал с Кисляком вопросы санкций. Однако позже представитель Флинна заявил, что советник "не помнит обсуждения санкций, но не может быть уверен в том, что эта тема никогда не поднималась". Позже Флинн рассказал, что в разговорах с послом он "не переходил черту". "Если бы это произошло, ФБР схватило бы меня за глотку, а мой допуск был бы отозван. Никаких границ я не переходил", - сказал Флинн.

Оставить комментарий Обсудить
11.03.2017
статья Статьи по теме
Владимир Абаринов

Russia хаос

Владимир Абаринов, 09.03.2017

Иногда закрадывается подозрение, что у Кремля и администрации Трампа общий отдел пропаганды. Трамп публикует фотографии лидеров демократов в обществе Путина и Медведева и в своей фиглярской манере требует расследования - Мария Захарова по-нашистски троллит американского посла, о чем с гордостью сообщает в фейсбуке.
Владимир Абаринов

Увольнительная для генерала

Владимир Абаринов, 16.02.2017

Можно себе представить реакцию Пенса. Его использовали втемную, причем уже не в первый раз. Все политики лгут - но не работающие в одной команде друг другу. Это грубое нарушение аппаратной этики. Трампу пришлось пожертвовать Флинном - с формулировкой, с какой когда-то Медведев уволил Лужкова: "в связи с утратой доверия".


новость Новости по теме
11.03.2017 Песков назвал встречи российского посла в США "обычной работой дипломата" →
02.03.2017 Конгресс США проведет расследование возможного сговора штаба Трампа с Москвой →
02.03.2017 WP: Министр юстиции США дважды встречался с российским послом до выборов →
21.02.2017 Трамп назначил нового советника по нацбезопасности →
20.02.2017 Лавров: Американские спецслужбы прослушивали посла России в Вашингтоне →
20.02.2017 NYT: Экс-советнику Трампа Флинну передавали план снятия санкций с России →
17.02.2017 Трамп: Фейковые новости мешают поладить с Россией →
15.02.2017 Экс-советник Трампа раскрыл детали разговора с российским послом →
14.02.2017 Белый Дом: Трамп ожидает, что Крым будет возвращен Украине →
14.02.2017 Советник Трампа по нацбезопасности ушел в отставку →
10.02.2017 WP: Помощник Трампа обсуждал санкции с российским послом →
Фото и Видео
22854
Play own
Нодовцы у посольства США
21958
Play own
Расправа с "дьяволом Обамой"
16164
Play
Американские усыновители - российским сиротам
12381
Play own
Игорь Кочетков о встрече с Бараком Обамой
Реклама


Наши спонсоры
18129
Avatar 34x34
10955
Стать спонсором →
Выбор читателей
новость Разведчики в плену ЛНР
Нашивка украинского военного. Фото: mil.gov.ua
новость Турция не принимает суда из Крыма
Порт в Зонгулдаке. Фото: bilgievi.gen.tr
статья Батька испугался "тунеядцев"
Виталий Портников
новость Источник: Чуркин умер своей смертью
Виталий Чуркин в ООН. Фото: mid.ru
статья Крымское откровение
РЕКЛАМА
Loading...
статья Навальный и Крым
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость Янукович не писал Путину
Виктор Янукович. Фото из красной карточки Интерпола
в блоге Русофобы на марше
383
новость Сечин подтвердил уход Феоктистова
Олег Феоктистов. Фото: rosneft.ru
новость Швеция листает "Панамское досье"
Bombardier-Transportation logo
новость Россия боится судебных мер
Дворец мира в Гааге - резиденция Международного суда ООН. Фото: Википедия
новость ООН: Надвигается гуманитарная катастрофа
Стивен О'Брайен. Фото: un.org
новость Мэй: Москва ответит за Балканы
Тереза Мэй. Фото: gov.uk
в блоге На бой за Россию
383
новость МИД и полные шахты оружия
Илья Рогачев. Фото: ВК-сообщество "Саммит "Группы восьми" - 2014"
новость Роскомнадзор воюет с убитым Литвиненко
Обложка книги "ФСБ взрывает Россию" (фрагмент)
в блоге Выборочное самоопределение
383
новость Дадина вновь задержали
Ильдар Дадин на пикете у ФСИН. Фото: @aban_in
новость Мутко не пустят в совет ФИФА
Виталий Мутко. Фото: minsport.gov.ru
новость Обыск у экс-директора 57-й школы
Борис Меерсон. Источник: medialeaks.ru