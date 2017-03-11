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Бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн вел оплачиваемую лоббистскую деятельность в пользу Турции. Об этом сообщает The New York Times.

Как отмечает издание, Флинн подписал контракт на сумму 530 тысяч долларов и зарегистрировался в качестве лоббиста еще в прошлом году. Эту работу он не прекращал и будучи назначенным на пост советника президента. Однако он не подавал документы на регистрацию в качестве иностранного агента до вторника.

Еще до инаугурации Трампа Флинн написал статью, призывающую США развивать отношения с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Кроме того, по данным NYT, Флинн занимался сбором сведений о проживающем в штате Пенсильвания исламском проповеднике Фетхуллахе Гюлене, обвиняемом Анкарой в организации попытки путча 15 июля 2016 года.

Официальный представитель Белого дома Шон Спайсер заявил, что Трамп не знал до этой недели о работе Флинна в интересах Турции, сообщает Reuters. При этом Спайсер отметил, что лоббистская деятельность Флинна была его личным делом, касающимся бизнеса. Решение о регистрации в качестве иностранного агента зависело только от него.

В свою очередь вице-президент США Майкл Пенс заявил, что информация о лоббистской деятельности Флинна подтверждает, что его отставка была верным шагом.

13 февраля Флинн ушел в отставку. Выяснилось, что он дезинформировал Пенса относительно деталей своих бесед с российским послом Сергеем Кисляком. Журналисты обнаружили, что в беседах, состоявшихся в декабре 2016 года, еще до инаугурации Трампа и Пенса, обсуждались вопросы американских санкций против России. Флинн, не будучи на тот момент официальным лицом, не имел права затрагивать эту тему в разговоре с российским послом.

Когда информация о беседах попала в СМИ, американский чиновник первоначально отрицал, что обсуждал с Кисляком вопросы санкций. Однако позже представитель Флинна заявил, что советник "не помнит обсуждения санкций, но не может быть уверен в том, что эта тема никогда не поднималась". Позже Флинн рассказал, что в разговорах с послом он "не переходил черту". "Если бы это произошло, ФБР схватило бы меня за глотку, а мой допуск был бы отозван. Никаких границ я не переходил", - сказал Флинн.