"Опросы общественного мнения в Соединенных Штатах показывают, что в Соединенных Штатах очень много друзей России", - сообщил Владимир Путин участникам Арктического форума.

Он прав. Опрос Gallup, проведенный в начале февраля, показал, что личный рейтинг президента России в Америке вырос. Сегодня ему симпатизирует 22 процента американцев. В 2015 году доля таких симпатизантов составляла 13 процентов. Конечно, это гораздо меньше, чем 41 процент в 2002 году, однако это самый высокий показатель с 2003-го.

При ближайшем рассмотрении, однако, выясняется, что этот рост обеспечили в основном однопартийцы президента Трампа: в 2015 году только 12 процентов республиканцев давали позитивную оценку Путину, в настоящее время - 32. Доля "друзей России" увеличилась и среди независимых избирателей, хотя и не на 20 процентных пунктов, а только на 11. А среди демократов - сократилась.

Рейтинг России практически совпадает с рейтингом Путина: позитивный - 28, негативный - 70 (у Путина - 72). Согласно опросу годичной давности, Россия занимает вторую строчку в списке злейших врагов США. На первом месте Северная Корея, на третьем - Иран. Так обстоит дело с дружбой народов.

Ссылкой на опросы президент России предварил свое рассуждение о том, что "добрые отношения" отвечают интересам обеих стран, а "ложь и выдумки в отношении России и провокации" устроили политические интриганы в своих собственных интересах.

Все это используется для внутриполитической американской повестки дня. Что именно? Вот эта антироссийская карта разыгрывается в интересах отдельных политических сил внутри США с целью поднять, закрепить свои собственные позиции внутри Соединенных Штатов.

Далее последовала до боли знакомая аргументация:

Ну разве это не бред?! А для чего там посол? Для того чтобы общаться с людьми, поддерживать контакты с политической элитой, с бизнесменами, с членами Конгресса и Сената, с членами правительства, администрации.

На самом деле проблема, конечно, не в том, что окружение Трампа встречалось с российским послом и разговаривало с ним по телефону, а в том, что оно считало нужным скрывать факты этих встреч и разговоров, а когда отрицать их стало невозможно, искажало содержание этих бесед.

"Думаю, что не в интересах большинства американского народа доводить до абсурда российско-американские отношения в угоду политическому внутреннему календарю", - сказал также Путин. Но разве не он доводит до абсурда смысл претензий к советникам Трампа? И насчет большинства американского народа он в заблуждении. Большинство - 55 процентов - как раз обеспокоено сообщениями о вмешательстве России в американский избирательный процесс. Большинство - 65 процентов - хочет, чтобы расследование вел не Конгресс, а специально назначенный независимый прокурор. Большинство - 53 процента - считает, что если взаимодействие Трампа с российскими властями в целях дискредитации соперника будет доказано, президент должен уйти в отставку.

Когда модератор дискуссии в Архангельске Джефф Катмор из телекомпании CNBC задал ему прямой вопрос, было вмешательство или не было, Владимир Путин ответил:

Когда-то Рейган, по-моему, дискутируя по поводу налогов, обращаясь к американцам, сказал: читайте по губам: "No".

А вот это он зря. Это были слова не Рейгана, а Буша-старшего. На теледебатах в ходе президентской кампании 1988 года он произнес: Read my lips: no more taxes - "Читайте по моим губам: никакого повышения налогов". Но, став президентом, налоги все-таки повысил. Так что ссылка вышла неудачная.

Как раз в то время, когда президент России говорил все это, в Вашингтоне сенатский комитет по разведке готовился открыть первые публичные слушания в рамках расследования российского вмешательства. На этом первом заседании никаких сенсаций оглашено не было: перед законодателями выступали эксперты, рассказывавшие, что такое кампания дезинформации и активные мероприятия, которыми когда-то славился КГБ и которые теперь развернуты во всю ширь в интернете и особенно в социальных сетях. Надо полагать, члены комитета незамедлительно получили сообщение о том, что Владимир Путин не возражает, чтобы Олег Дерипаска поехал в США и дал там показания Конгрессу и правоохранительным органам. Думаю, ради такого случая он визу получит.

А ближе к вечеру грянула и впрямь сенсация: бывший советник Трампа по национальной безопасности генерал Майкл Флинн готов дать показания ФБР и Конгрессу в обмен на иммунитет от уголовного преследования.

Сведения о том, что Флинн ведет переговоры на предмет сделки с правосудием, появились поздно вечером 25 марта. А вчера их подтвердил адвокат генерала, уточнив, что речь даже не об иммунитете, а о "заверениях в объективности разбирательства".

Помимо Флинна, еще трое бывших советников Трампа вызвались дать показания Конгрессу, остальных Конгресс может вызвать повестками. Но все они вправе отказаться отвечать на любой вопрос на основании Пятой поправки к Конституции, освобождающей от необходимости свидетельствовать против себя. Флинн - особый случай. Он уже давал показания ФБР - как выяснилось, ложные. Теперь ему можно вменить в вину лжесвидетельство.

Данных о связях команды Трампа с Россией накопилось много. Но количество пока не перешло в качество. В такой ситуации следствие часто находит слабое звено - свидетеля, который сдаст всех. Не исключено, что таким свидетелем оказался Флинн. Один камень, покатившись с горы, увлечет за собой другие. И тогда кончится время лицемерного пустословия, того, что в Америке называется lip service и о чем так некстати вспомнил Путин, и наступит момент истины.