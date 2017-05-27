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новость СМИ: Зять Трампа проводил тайные переговоры с российским послом

27.05.2017
Джаред Кушнер. Фото: Макс Голдберг/Википедия
Джаред Кушнер. Фото: Макс Голдберг/Википедия
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Джаред Кушнер, зять и старший советник президента США Дональда Трампа, после победы своего тестя на выборах проводил тайные переговоры с российским послом в Вашингтоне Сергеем Кисляком. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на неназванных американских чиновников, ознакомленных с докладом разведки.

Из перехваченных переговоров россиян следует, что встреча прошла 1 или 2 декабря 2016 года в Трамп-тауэр в Нью-Йорке. В ней участвовал также первый советник Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн. Кушнер предложил Кисляку установить контакт между командой избранного президента и Кремлем через российское посольство или консульство, чтобы избежать утечки информации.

Как отмечается, Кисляка такая идея обескуражила, поскольку предложение Кушнера было рискованным как для Москвы, так и для самой команды Трампа.

По информации издания, в марте Белый Дом подтвердил ФБР факт встречи, причем попытался преуменьшить ее важность. Однако спецслужба сочла, что эти консультации, так же как и встреча Кушнера с неким российским банкиром, представляет интерес для расследования, которое проводится в связи с вмешательством России в ход американских президентских выборов.

Между тем Reuters со ссылкой сразу на семерых бывших и действующих чиновников передает, что Кушнер утаил как минимум три контакта с Кисляком во время президентской кампании и вскоре по ее окончании. Это, в частности, два телефонных разговора, датируемые временем с апреля по ноябрь 2016-го.

Кушнер, передает агентство, привлек внимание ФБР еще в прошлом году, когда оно приступило к расследованию связей Флинна с Кремлем. При этом отмечается, что сам зять Трампа подозрений спецслужбы пока не вызывает.

Причиной отставки Флинна в середине февраля, через несколько недель после занятия должности в Белом Доме, стало то, что он дезинформировал вице-президента Майка Пенса относительно деталей своих бесед с Кисляком. СМИ выяснили, что в декабре 2016-го он обсуждал с послом американские санкции против России. Флинн, не будучи на тот момент официальным лицом, не имел права затрагивать эту тему.

В начале марта "Медиазона" обратилась в российский МИД с запросом, в котором среди прочего интересовалась, встречался ли Кисляк с Кушнером. Ведомство от комментариев отказалось.

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27.05.2017
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