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"Женские марши", прошедшие в субботу в разных городах США, собрали около 5 миллионов человек. Как передает Reuters, такое число участников приводят организаторы акций.

Число демонстрантов в Вашингтоне официально не объявлялось, передает агентство, однако очевидно, что оно больше 200 тысяч - такое число людей рассчитывали вывести на улицы организаторы. Протестующие заполнили участки вокруг Белого Дома и Национальной аллеи.

В марше приняли участие многие знаменитости. Среди них певицы Мадонна, Кэти Перри, Шер, телезвезда сериала "Ходячие мертвецы" Данай Гурира, актрисы Падма Лакшми, Америка Феррера, Скарлетт Йохансон. Собравшихся приветствовала мэр Вашингтона Мюриэл Баузер.

Крупные демонстрации прошли также в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Чикаго, Денвере (штат Колорадо) и Бостоне. Численность манифестантов в Нью-Йорке составила, по разным оценкам, от 400 до 750 тысяч человек, в Чикаго - от 125 до 200 тысяч. Цифру 200 тысяч называют также организаторы маршей в Денвере и Бостоне.

В ряде других городов прошли менее масштабные протесты. Сообщается об акциях в Сиэтле, Портленде (Орегон), Мэдисоне (Висконсин) и Бисмарке (Северная Дакота).

За пределами США акции солидарности с "женскими маршами" прошли примерно в 670 городах, в том числе в Лондоне, Токио, Сиднее. Общая численность участников зарубежных акций превысила, как утверждается, 4,6 миллиона человек.

"Женские марши" были организованы левыми, феминистскими и экологическими движениями на другой день после инаугурации нового президента США Дональда Трампа, которого обвиняют в консерватизме и ксенофобии. Темами акций стали соблюдение прав женщин и расового равноправия, а также доступность здравоохранения и неприкосновенность права на аборты. Вопреки названию акций, в них приняли участие не только женщины, но и мужчины.

Трамп, передает Reuters, не отреагировал на "женские марши". В то же время он обрушился с критикой на американские СМИ, обвинив их в том, что они якобы преднамеренно занизили количество собравшихся на его инаугурации, чтобы представить это число меньшим, чем у предыдущего президента Барака Обамы в 2009 и 2013 годах. СМИ оценивали число собравшихся максимум в 900 тысяч человек - между тем Трамп уверяет, что на церемонию его вступления в должность пришли 1,5 миллиона.

Так или иначе, первая инаугурация Обамы собрала 1,8 миллиона граждан.