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новость Reuters: Советники Трампа общались с представителями Кремля до выборов

18.05.2017
Майкл Флинн. Фото: ir.usembassy.gov
Майкл Флинн. Фото: ir.usembassy.gov
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Члены команды нынешнего президента США Дональда Трампа, в том числе Майкл Флинн, во время предвыборной кампании 2016 года общались с российскими чиновниками и другими лицами, связанными с Кремлем. Об этом сообщает Reuters со ссылкой как на действующих, так и на бывших американских чиновников.

По сведениям агентства, штаб Трампа и представители Москвы последние семь месяцев перед выборами, с апреля по ноябрь прошлого года, как минимум 18 раз созванивались и обменивались электронными письмами. Известно, в частности, как минимум о шести телефонных разговорах людей Трампа с российским послом в США Сергеем Кисляком.

После победы Трампа на выборах 8 ноября, также говорится в публикации, Флинн начал активные переговоры с Кисляком относительно возможности прямого общения нового президента США с Владимиром Путиным в обход американских служб безопасности. Как утверждается, обе стороны отмечали, что спецслужбы США не заинтересованы в улучшении российско-американских отношений.

Кроме того, в ходе переговоров между штабом Трампа и российской стороной обсуждались экономические отношения между двумя странами, осложнившиеся из-за санкций, сотрудничество в борьбе с "Исламским государством" в Сирии и сдерживание Китая. Как утверждается, россияне подчеркивали, что готовы договариваться по вопросам, в которых у России и США есть общие интересы, оставляя в стороне разногласия.

Еще одним близким к Кремлю человеком, находившимся на связи со штабом Трампа, назван лидер движения "Украинский выбор" Виктор Медведчук, приходящийся Путину кумом. Как утверждается, он также обсуждал с людьми Трампа вопросы российско-американского сотрудничества. С кем именно вел переговоры кум Путина, не уточняется. Сам Медведчук факт таких контактов отрицает.

Собеседники Reuters подчеркнули, что переговоры штаба Трампа не дают основания заключить о каких-либо злонамеренных действиях или о вмешательстве России в выборы. Однако, отмечает агентство, эта информация может стать использована для дополнительного влияния на американскую администрацию, от которой добиваются, чтобы она предоставила ФБР и Конгрессу полную информацию о контактах окружения Трампа с представителями Кремля до и сразу после выборов.

Члены комитетов по разведке обеих палат Конгресса уже потребовали от ЦРУ и АНБ предоставить расшифровки записей и другие документы, имеющие отношение к переговорам людей из окружения Трампа и представителей Москвы.

Как отмечается, имена участников переговоров, за исключением Флинна, Кисляка и Медведчука, в отчете разведки были скрыты из соображений неприкосновенности частной жизни. Однако по официальному запросу такие данные могут быть предоставлены.

В МИД России прокомментировать ситуацию отказались. Схожий ответ агентству дали и в российском посольстве в Вашингтоне - там отметили, что не обсуждают повседневные дипломатические контакты.

В четверг стало известно, что спецпрокурором по расследованию вмешательства России в ход президентской кампании был назначен директор ФБР в 2001-2013 годах Роберт Мюллер. Как отмечалось, такое решение было принято под давлением Конгресса. До Мюллера расследование вел его преемник на посту директора спецслужбы Джеймс Коми. 9 мая Трамп отправил его в отставку.

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18.05.2017
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