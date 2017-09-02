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Также: Российско-американские отношения, США, Россия, Политика, Мир | Персоны: Мария Захарова

новость Спалились

Российские дипломаты жгут документы перед закрытием консульства в Сан-Франциско
02.09.2017
Дым над генконсульством России в Сан-Франциско. Кадр NBCB
Дым над генконсульством России в Сан-Франциско. Кадр NBCB
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В Сан-Франциско был замечен густой черный дым, поднимающийся из трубы здания российского генконсульства, сообщает CNN. Дипмиссия по требованию американских властей прекратила работу, здание будет законсервировано.

Пожарных, прибывших к зданию генконсульства, внутрь не пустили и заверили, что все в порядке. "Не волнуйтесь. Они не выбирают нового Папу", - сказал российский дипломат корреспонденту CNN.

Во дворе российского торгового представительства в Вашингтоне также был замечен огонь, сообщает Foreign Policy. Можно было разглядеть, как сотрудники бросают в костер, разведенный на заднем дворе, некие бумаги.

"Если когда-либо были сомнения в том, что в консульстве занимаются шпионажем, черный дым развеял их", - написала в твиттере член Палаты представителей от Калифорнии Джеки Шпейер.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова назвала "верхом садизма" вызов к консульству пожарной охраны. "Посыпались вопросы американских журналистов о том, что за струйка дыма поднимается над российским генконсульством. Отвечаю: производятся мероприятия по консервации здания. В этой связи могут закрываться окна, опускаться шторы, выключаться свет, спускаться вода, запираться двери, выбрасываться мусор, отключаться отопительные приборы, включаться системы жизнеобеспечения и многое другое", - написала она.

Накануне Захарова заявила, что в здании будет проведен обыск. "Американские спецслужбы вознамерились 2 сентября провести обыск в Генеральном консульстве в Сан-Франциско, в том числе в квартирах сотрудников, проживающих в его здании и имеющих иммунитет, для чего предписали, чтобы они и их семьи, включая малолетних и даже грудных детей, на 10-12 часов покинули занимаемые помещения. Речь идет о вторжении в консульское учреждение и жилища дипломатических работников, причем их самих выставляют вон, чтобы не мешали агентам ФБР", - говорилось в комментарии, опубликованном на сайте МИДа.

В Госдепартаменте не стали напрямую комментировать слова Захаровой. "России больше не будет разрешено использовать эти объекты для дипломатических, консульских или жилых целей, - приводит CNN слова официального представителя дипломатического ведмства. - Объекты недвижимости будут закрыты, а вход или доступ к ним будут предоставляться только с разрешения Государственного департамента. Государственный департамент будет обеспечивать и поддерживать законсервированные объекты в соответствии со своими обязанностями.

В четверг американские власти потребовали от России до 2 сентября закрыть генконсульство в Сан-Франциско, а также торговое представительство в Вашингтоне и его филиал в Нью-Йорке. Отмечалось, что это ответ на требования России о сокращении персонала американских дипмиссий. "Мы считаем, что эта акция была необоснованной и наносит ущерб общим отношениям между нашими странами", - заявила пресс-секретарь Госдепартамента Хизер Науэр.

В пятницу генконсульство в Сан-Франциско прекратило прием посетителей. Таким образом, в США осталось три российских консульства - в Нью-Йорке, Сиэтле и Хьюстоне. Столько же американских диппредставительств работает в России - в Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке. Переговоры об открытии четвертого генконсульства в России велись, однако в итоге США от этих планов отказались.

28 июля Россия в ответ на закон о новых санкциях США приостановила использование американским посольством дачи в поселке Серебряный бор на западе Москвы и складов на Дорожной улице. Кроме того, Москва потребовала от Вашингтона сократить число дипломатов и технических сотрудников в посольстве, а также генконсульствах до 455 человек - именно столько сотрудников сейчас работает в российских дипмиссиях в США. По словам Владимира Путина, под сокращение попадут 755 сотрудников американских представительств.

31 июля в Госдепе назвали неуместным сокращение численности сотрудников дипмиссий. "Эти действия ничем не оправданны и вызывают сожаление", - заявили в ведомстве.

21 августа посольство США в Москве объявило о приостановке выдачи американских неиммиграционных виз в России. "В связи с мерами, принятыми Российской Федерацией по ограничению численности сотрудников дипломатической миссии США в РФ, начиная с 23 августа 2017 года, процедура выдачи неиммиграционных виз по всей России будет приостановлена. Процедура выдачи неиммиграционных виз будет возобновлена, но в значительно сокращенном объеме", - заявили в посольстве.

Комментарии 5 комментариев | Оставить комментарий Обсудить
02.09.2017
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Владимир Абаринов

Наказание без отступления

Владимир Абаринов, 31.07.2017

Теперь, когда принят закон о санкциях, говорить о внутриполитической борьбе как-то неуместно. Кто с кем борется? В нижней палате за него проголосовало 419 человек против 3, в Сенате - 98 против 2. Это называется консенсус. Но МИД все равно говорит и о борьбе, и о русофобии.

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