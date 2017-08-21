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Также: США, Россия, Российско-американские отношения, Мир, Политика | Персоны: Сергей Лавров

новость Визистая проволочка

Посольство США в Москве объявило о приостановке выдачи виз
21.08.2017
Посольство США в России. Фото: us-visas.info
Посольство США в России. Фото: us-visas.info
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В России приостанавливается выдача американских неиммиграционных виз. Об этом говорится в заявлении, опубликованном посольством США в Москве.

"В связи с мерами, принятыми Российской Федерацией по ограничению численности сотрудников дипломатической миссии США в РФ, начиная с 23 августа 2017 года, процедура выдачи неиммиграционных виз по всей России будет приостановлена. Процедура выдачи неиммиграционных виз будет возобновлена, но в значительно сокращенном объеме", - заявили в посольстве.

Начиная с 1 сентября собеседования для получения визы будут проводиться только в посольстве США в Москве. В консульствах США в Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке собеседования будут приостановлены до последующего уведомления.

Ранее назначенные собеседования будут отменены. Тем, кто уже подал документы на оформление визы США, сообщат, каким образом они смогут переназначить собеседование.

"Решение российской стороны сократить численность сотрудников дипломатической миссии США в Российской Федерации ставит под вопрос серьезность стремления России к улучшению двусторонних отношений. Мы сохраним численность сотрудников дипмиссии на уровне, необходимом для выполнения ключевых функций наших диппредставительств", - подчеркнули в посольстве.

Россия не будет "срывать зло" на американских гражданах в ответ на решение США приостановить выдачу виз, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров. "Что касается наших ответных действий, как я уже сказал, надо изучить подробно те решения, которые сегодня американцами были объявлены. Посмотрим. Могу сказать только одно - мы не будем срывать зло на американских гражданах, - отметил министр. - То есть, если кто-то надеялся, что в данном случае дурной пример будет заразительным, то он просчитался".

По словам Лаврова, решение Вашингтона призвано вызвать недовольство российских граждан действиями властей. "Первое впечатление, что американские авторы этих решений затеяли очередную попытку вызвать недовольство российских граждан действиями российской власти", - сказал глава МИДа. - Эта логика известна, это логика тех, кто организует цветные революции и это инерция администрации Обамы в чистом виде".

28 июля Россия в ответ на закон о новых санкциях США приостановила использование американским посольством дачи в поселке Серебряный бор на западе Москвы и складов на Дорожной улице. Кроме того, Москва потребовала от Вашингтона сократить число дипломатов и технических сотрудников в посольстве, а также генконсульствах до 455 человек - именно столько сотрудников сейчас работает в российских дипмиссиях в США. По словам Путина, Россия сократит 755 сотрудников американских представительств.

31 июля в Госдепе назвали неуместным сокращение численности сотрудников дипмиссий. "Эти действия ничем не оправданны и вызывают сожаление", - заявили в ведомстве.

7 августа госсекретарь Рекс Тиллерсон после переговоров с главой российского МИДа Сергеем Лавромым заявил, что администрация США к 1 сентября выработает ответ на предпринятые Россией шаги. Однако, по словам Тиллерсона, в Вашингтоне еще не решили, какой именно ответ последует на демарш России. Тиллерсон отметил, что на переговорах задал Лаврову "несколько уточняющих вопросов" по поводу высылки дипломатов.

Комментарии 36 комментариев | Оставить комментарий Обсудить
21.08.2017
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Владимир Абаринов

Наказание без отступления

Владимир Абаринов, 31.07.2017

Теперь, когда принят закон о санкциях, говорить о внутриполитической борьбе как-то неуместно. Кто с кем борется? В нижней палате за него проголосовало 419 человек против 3, в Сенате - 98 против 2. Это называется консенсус. Но МИД все равно говорит и о борьбе, и о русофобии.

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