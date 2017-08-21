О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Дело 12 июня | Дело 26 марта | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Politics/Russia/m.263471.html | http://mirror715.graniru.info/Politics/Russia/m.263471.html
Также: Россия, Российско-американские отношения, США, Президент, Политика, Мир

новость Путин назначил замглавы МИДа Антонова новым послом России в США

21.08.2017
Анатолий Антонов. Фото: mil.ru
Анатолий Антонов. Фото: mil.ru
Реклама

Владимир Путин назначил заместителя министра иностранных дел Анатолия Антонова послом России в США, от этой должности освобожден Сергей Кисляк. Соответствующие указы президента опубликованы на сайте Кремля.

Антонов также сменил Кисляка на посту постоянного наблюдателя России при Организации американских государств в Вашингтоне по совместительству.

Антонов - карьерный дипломат, поступил на работу в МИД в 1978 году. В 2004-2011 годах он занимал должность директора департамента по вопросам безопасности и разоружения, возглавлял российские делегации на международных переговорах по различной военно-политической проблематике. В феврале 2011 года Антонов стал заместителем министра обороны. 18 декабря 2016 года Путин подписал указ о назначении Антонова замминистра иностранных дел.

Кисляк занимал должность посла в Вашингтоне с июля 2008 года. Встречи сотрудников предвыборного штаба Дональда Трампа с российским послом до вступления президента в должность стали поводом для многочисленных скандалов. 13 февраля ушел в отставку советник Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн. Выяснилось, что он дезинформировал вице-президента Майка Пенса относительно деталей своих бесед с Кисляком. Журналисты обнаружили, что в беседах, состоявшихся в декабре 2016 года, еще до инаугурации Трампа и Пенса, обсуждались вопросы американских санкций против России. Флинн, не будучи на тот момент официальным лицом, не имел права затрагивать эту тему в разговоре с российским послом.

В мае также сообщалось, что Россия выдвинула Кисляка на пост директора Бюро ООН по борьбе с терроризмом, новой структуры ООН. Однако ряд стран - членов Совбеза ООН согласовать эту кандидатуру отказался. В итоге директором Бюро стал Владимир Воронков. До этого назначения он с июля 2011 года был постоянным представителем России при международных организациях в Вене.

21 июля врио главы Мордовии Владимир Волков, зарегистрированный кандидатом на пост главы республики от "Единой России", представил кандидатуру Кисляка в числе трех претендентов на пост своего представителя в Совете Федерации. В соответствии с законом, Волков представил три кандидатуры. Помимо Кисляка, это главный федеральный инспектор по Мордовии Владимир Сезганов и глава Саранска Петр Тултаев.

Оставить комментарий Обсудить
21.08.2017
новость Новости по теме
22.07.2017 WP: Министр юстиции США обсуждал с российским послом предвыборную кампанию Трампа →
21.07.2017 Посол Кисляк выдвинут кандидатом в члены Света Федерации от Мордовии →
18.07.2017 СМИ: Посол Кисляк по возвращении из США станет сенатором →
11.05.2017 В Госдуму внесена кандидатура нового российского посла в США →
11.05.2017 Сенат США потребовал от Флинна представить связанные с Россией документы →
10.05.2017 Трамп уволил директора ФБР Джеймса Коми →
11.03.2017 Песков назвал встречи российского посла в США "обычной работой дипломата" →
02.03.2017 Конгресс США проведет расследование возможного сговора штаба Трампа с Москвой →
02.03.2017 WP: Министр юстиции США дважды встречался с российским послом до выборов →
20.02.2017 NYT: Экс-советнику Трампа Флинну передавали план снятия санкций с России →
15.02.2017 Экс-советник Трампа раскрыл детали разговора с российским послом →
10.02.2017 WP: Помощник Трампа обсуждал санкции с российским послом →
Фото и Видео
30879
Play own
"Дело АВН": приговор за идею референдума
30878
Play own
Первый экстремист Балакова
30946
Play own
"Дело 26 марта": Борисову продлили арест
30667
Play own
Великая Финляндия на Енисее
Реклама
Выбор читателей
статья Европа, ты одурела
новость Сервис знакомств повысит явку
Логотип приложения "Вместе на выборы"
новость Выдача виз США остановлена
Посольство США в России. Фото: us-visas.info
статья Свет в Августе
Илья Мильштейн. Courtesy photo
РЕКЛАМА
новость На РБК ввели "стоп-лист"
Здание РБК. Фото: wikimapia.org
в блоге Латынина и идиот Хемингуэй
383
в блоге Президентский фильтр
383
новость Урал: условки для малолеток
СПТУ-1 в пгт Рефтинский. Фото: reftinskiy.ru
новость Мальта: страдания православных
Проект православной церкви на Мальте (фрагмент). Источник: timesofmalta.com
новость Срок за унижение Путина
Данис Сафаргали в суде. Фото: idelreal.org
новость Захарова обвиняет Израиль
Мария Захарова. Фото: mid.ru
статья Украина без Лениных
Виталий Портников
новость Эсминец США столкнулся с танкером
Эсминец John S. McCain. Фото: navy.mil
новость СМИ оштрафуют за рэп-батл
Кадр рэп-баттла между Oxxxymiron и Гнойным
новость Учения на Корейском полуострове
Самолет США на авиабазе в Южной Корее. Фото: af.mil
новость Барселона: исламисты против собора
Собор Саграда-Фамилия в Барселоне. Фото: Википедия
новость Турбины Siemens: ареста не будет
Газовые турбины Siemens в порту Феодосии. Кадр видео Reuters
статья Дуэль Улюкаева с Сечиным
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость Нападение в Марселе
На месте инцидента в Марселе. Кадр трансляции
новость Крым: силовики против памяти
На сходе в честь 30-летия московских протестов крымских татар, Сары-Су. Кадр видео Айше Умеровой