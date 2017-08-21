Реклама

Владимир Путин назначил заместителя министра иностранных дел Анатолия Антонова послом России в США, от этой должности освобожден Сергей Кисляк. Соответствующие указы президента опубликованы на сайте Кремля.

Антонов также сменил Кисляка на посту постоянного наблюдателя России при Организации американских государств в Вашингтоне по совместительству.

Антонов - карьерный дипломат, поступил на работу в МИД в 1978 году. В 2004-2011 годах он занимал должность директора департамента по вопросам безопасности и разоружения, возглавлял российские делегации на международных переговорах по различной военно-политической проблематике. В феврале 2011 года Антонов стал заместителем министра обороны. 18 декабря 2016 года Путин подписал указ о назначении Антонова замминистра иностранных дел.

Кисляк занимал должность посла в Вашингтоне с июля 2008 года. Встречи сотрудников предвыборного штаба Дональда Трампа с российским послом до вступления президента в должность стали поводом для многочисленных скандалов. 13 февраля ушел в отставку советник Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн. Выяснилось, что он дезинформировал вице-президента Майка Пенса относительно деталей своих бесед с Кисляком. Журналисты обнаружили, что в беседах, состоявшихся в декабре 2016 года, еще до инаугурации Трампа и Пенса, обсуждались вопросы американских санкций против России. Флинн, не будучи на тот момент официальным лицом, не имел права затрагивать эту тему в разговоре с российским послом.

В мае также сообщалось, что Россия выдвинула Кисляка на пост директора Бюро ООН по борьбе с терроризмом, новой структуры ООН. Однако ряд стран - членов Совбеза ООН согласовать эту кандидатуру отказался. В итоге директором Бюро стал Владимир Воронков. До этого назначения он с июля 2011 года был постоянным представителем России при международных организациях в Вене.

21 июля врио главы Мордовии Владимир Волков, зарегистрированный кандидатом на пост главы республики от "Единой России", представил кандидатуру Кисляка в числе трех претендентов на пост своего представителя в Совете Федерации. В соответствии с законом, Волков представил три кандидатуры. Помимо Кисляка, это главный федеральный инспектор по Мордовии Владимир Сезганов и глава Саранска Петр Тултаев.