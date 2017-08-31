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Американские власти потребовали от России закрыть до 2 сентября генконсульство в Сан-Франциско и два дипломатических объекта в Вашингтоне и Нью-Йорке. Об этом говорится в заявлении Госдепартамента США, сообщает Reuters

Отмечается, что это ответ на требования России о сокращении персонала американских дипмиссий, которые выполнили США. "Мы считаем, что эта акция была необоснованной и наносит ущерб общим отношениям между нашими странами", - заявила пресс-секретарь Госдепартамента Хизер Науэр. Она подчеркнула, что дипломатический паритет с Россией достигнут не полностью и могут быть предприняты дополнительные шаги против России.

В настоящее время в США работают четыре российских генконсульства - в Нью-Йорке, Сан-Франциско, Сиэтле и Хьюстоне. При этом в России только три таких американских диппредставительства - в Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке. Переговоры об открытии четвертого велись, однако в итоге США от этих планов отказались.

28 июля Россия в ответ на закон о новых санкциях США приостановила использование американским посольством дачи в поселке Серебряный бор на западе Москвы и складов на Дорожной улице. Кроме того, Москва потребовала от Вашингтона сократить число дипломатов и технических сотрудников в посольстве, а также генконсульствах до 455 человек - именно столько сотрудников сейчас работает в российских дипмиссиях в США. По словам Владимира Путина, под сокращение попадут 755 сотрудников американских представительств.

31 июля в Госдепе назвали неуместным сокращение численности сотрудников дипмиссий. "Эти действия ничем не оправданны и вызывают сожаление", - заявили в ведомстве.

7 августа госсекретарь Рекс Тиллерсон после переговоров с главой российского МИДа Сергеем Лавромым заявил, что администрация США к 1 сентября выработает ответ на предпринятые Россией шаги. Однако, по словам Тиллерсона, в Вашингтоне еще не решили, какой именно ответ последует на демарш России. Тиллерсон отметил, что на переговорах задал Лаврову "несколько уточняющих вопросов" по поводу высылки дипломатов.

21 августа посольство США в Москве объявило о приостановке выдачи американских неиммиграционных виз в России. "В связи с мерами, принятыми Российской Федерацией по ограничению численности сотрудников дипломатической миссии США в РФ, начиная с 23 августа 2017 года, процедура выдачи неиммиграционных виз по всей России будет приостановлена. Процедура выдачи неиммиграционных виз будет возобновлена, но в значительно сокращенном объеме", - заявили в посольстве.