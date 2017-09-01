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Также: Российско-американские отношения, США, Россия, Политика, Мир | Персоны: Рекс Тиллерсон, Сергей Лавров

новость Российское консульство в Сан-Франциско прекратило прием посетителей

01.09.2017
Мост "Золотые ворота" в Сан-Франциско. Фото: Википедия
Мост "Золотые ворота" в Сан-Франциско. Фото: Википедия
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Российское генконсульство в Сан-Франциско прекратило вести прием посетителей с понедельника. Об этом сообщается на сайте учреждения. Закрыть консульство потребовали американские власти в ответ на решение России о сокращении персонала дипмиссий США в стране.

"Считаем, что решение о закрытии Генерального консульства России в Сан-Франциско является очередным недружественным шагом со стороны американских властей, который, прежде всего, больно ударит по российским гражданам, проживающим в консульском округе, а также по американским гражданам, так как значительная часть россиян имеет и американское гражданство", - говорится в завлении консульства.

Также у дипломатов "вызывает недоумение" срок в двое суток, предоставленный американской стороной для прекращения работы консульства.

В российском представительстве отмечают, что прекращение его работы "создаст определенные сложности" американцам, желающим получить турвизы в Россию.

Таким образом, в США осталось три российских генконсульства - в Нью-Йорке, Сиэтле и Хьюстоне. Столько же американских диппредставительств работает в России - в Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке. Переговоры об открытии четвертого генконсульства в России велись, однако в итоге США от этих планов отказались.

Накануне американские власти потребовали от России до 2 сентября закрыть генконсульство в Сан-Франциско и два дипломатических объекта в Вашингтоне и Нью-Йорке.

Отмечалось, что это ответ на требования России о сокращении персонала американских дипмиссий. "Мы считаем, что эта акция была необоснованной и наносит ущерб общим отношениям между нашими странами", - заявила пресс-секретарь Госдепартамента Хизер Науэр. Она подчеркнула, что дипломатический паритет с Россией достигнут не полностью и могут быть предприняты дополнительные шаги против России.

В российском МИДе сообщили, что в четверг госсекретарь США Рекс Тиллерсон позвонил министру иностранных дел Сергею Лаврову и предупредил о готовящихся мерах, изложив их основное содержание. "В ответ министр выразил сожаление эскалацией напряженности в двусторонних отношениях, начатой не нами, и указал, что в Москве внимательно изучат объявленные американцами новые меры, после чего будет сообщено о нашей реакции", - говорится в сообщении.

28 июля Россия в ответ на закон о новых санкциях США приостановила использование американским посольством дачи в поселке Серебряный бор на западе Москвы и складов на Дорожной улице. Кроме того, Москва потребовала от Вашингтона сократить число дипломатов и технических сотрудников в посольстве, а также генконсульствах до 455 человек - именно столько сотрудников сейчас работает в российских дипмиссиях в США. По словам Владимира Путина, под сокращение попадут 755 сотрудников американских представительств.

31 июля в Госдепе назвали неуместным сокращение численности сотрудников дипмиссий. "Эти действия ничем не оправданны и вызывают сожаление", - заявили в ведомстве.

7 августа Тиллерсон после переговоров с главой российского МИДа Сергеем Лавромым заявил, что администрация США к 1 сентября выработает ответ на предпринятые Россией шаги. Однако, по словам Тиллерсона, в Вашингтоне еще не решили, какой именно ответ последует на демарш России. Тиллерсон отметил, что на переговорах задал Лаврову "несколько уточняющих вопросов" по поводу высылки дипломатов.

21 августа посольство США в Москве объявило о приостановке выдачи американских неиммиграционных виз в России. "В связи с мерами, принятыми Российской Федерацией по ограничению численности сотрудников дипломатической миссии США в РФ, начиная с 23 августа 2017 года, процедура выдачи неиммиграционных виз по всей России будет приостановлена. Процедура выдачи неиммиграционных виз будет возобновлена, но в значительно сокращенном объеме", - заявили в посольстве.

Комментарии 1 комментарий | Оставить комментарий Обсудить
01.09.2017
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Владимир Абаринов

Наказание без отступления

Владимир Абаринов, 31.07.2017

Теперь, когда принят закон о санкциях, говорить о внутриполитической борьбе как-то неуместно. Кто с кем борется? В нижней палате за него проголосовало 419 человек против 3, в Сенате - 98 против 2. Это называется консенсус. Но МИД все равно говорит и о борьбе, и о русофобии.

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