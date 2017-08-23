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новость Россия играет в долг

МИД: США находятся в неоплатном "санкционном долгу" перед Москвой
23.08.2017
Сергей Рябков. Фото: interaffaires.ru
Сергей Рябков. Фото: interaffaires.ru
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Вашингтон находится в бесконечном "санкционном долгу" перед Москвой, однако Россия не будет принимать ответных мер, которые могли бы нанести вред ее интересам, а также региональной и глобальной стабильности. Об этом заявил замглавы российского МИДа Сергей Рябков, сообщает Интерфакс.

Сейчас под санкциями США находятся около 400 российских организаций и около 200 граждан. "Если мы теперь сравним это с тем, что было предпринято Россией в ответ, вы увидите, что американский долг нам, по большому счету, бесконечен. Мы можем, в полном праве, руководствуясь логикой международных отношений и доктриной международного права, позволяющей отвечать аналогичным образом на враждебные действия, применять, по сути дела, любые меры в отношении США в этих областях, но мы понимаем - в ряде случаев это было бы действием себе во вред", - подчеркнул Рябков.

В ряде случаев ответные меры, "если они будут асимметричными, незеркальными, могут наносить ущерб региональной и глобальной безопасности", отметил замминистра. "Именно поэтому мы не свернули диалог с США по региональным конфликтам, более того, по Сирии в последнее время у нас наблюдается серьезный прогресс в диалоге с США", - сказал Рябков.

По мнению замглавы российского МИДа, с приходом администрации Дональда Трампа "есть возможность для определенного улучшения российско-американских отношений".

Переговоры Москвы и Вашингтона по вопросу дипсобственности пока заморожены, отметил Рябков. По его словам, после принятия в США закона о дополнительных санкциях "возможность для возврата этой собственности без отдельного решения американского Конгресса сведена, по сути дела, к нулю".

Принятые еще предыдущей администрацией США решения в отношении дипсобственности будут проблемой, которая долгое время будет осложнять отношения двух стран, считает Рябков. "Они создали новые обстоятельства в наших отношениях, беспрецедентные. И создали занозу, которая будет болезненно отзываться очень долгое время", - сказал замминистра.

В конце декабря 2016 года власти США выслали из страны 35 российских дипломатов. Одновременно сотрудникам российской дипмиссии дали 24 часа на то, чтобы покинуть две посольские дачи в Нью-Йорке и Мэриленде. По словам предыдущего президента Барака Обамы, эти дачи использовались российской разведкой. Решение Обамы стало ответом на вмешательство Москвы в американскую президентскую кампанию и преследования американских дипломатов в России.

Москва тогда воздержалась от ответных мер. Однако 28 июля Россия в ответ на закон о новых санкциях США приостановила использование американским посольством дачи в поселке Серебряный бор на западе Москвы и складов на Дорожной улице. Кроме того, Москва потребовала от Вашингтона сократить число дипломатов и технических сотрудников в посольстве, а также генконсульствах до 455 человек - именно столько сотрудников сейчас работает в российских дипмиссиях в США. По словам Владимира Путина, под сокращение попадут 755 сотрудников американских представительств.

7 августа госсекретарь Рекс Тиллерсон после переговоров с главой российского МИДа Сергеем Лавромым заявил, что администрация США к 1 сентября выработает ответ на предпринятые Россией шаги. Однако, по словам Тиллерсона, в Вашингтоне еще не решили, какой именно ответ последует на демарш России. Тиллерсон отметил, что на переговорах задал Лаврову "несколько уточняющих вопросов" по поводу высылки дипломатов.

В понедельник посольство США в Москве объявило о приостановке выдачи американских неиммиграционных виз в России. "В связи с мерами, принятыми Российской Федерацией по ограничению численности сотрудников дипломатической миссии США в РФ, начиная с 23 августа 2017 года, процедура выдачи неиммиграционных виз по всей России будет приостановлена. Процедура выдачи неиммиграционных виз будет возобновлена, но в значительно сокращенном объеме", - заявили в посольстве.

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23.08.2017
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