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США могут вдвое уменьшить радиус свободного перемещения по стране для российских дипломатов в качестве ответа на сокращение персонала своего посольства в России и арест ряда объектов недвижимости. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на информированные дипломатические источники.

По сведениям газеты, сейчас сотрудники российского представительства могут свободно перемещаться на расстояния до 40 километров - этот радиус могут сократить до 16-24 километров. О дальних поездках дипломаты должны будут уведомлять Госдеп за три рабочих дня.

При этом ограничения коснутся всех сотрудников российских дипмиссий. Сейчас дипломаты высокого звена не обязаны отчитываться в Госдеп о поездках.

Кроме того, утверждают источники, Вашингтон рассматривает вариант высылки еще одной группы российских дипломатов.

О новых ответных мерах власти страны должны объявить до 1 сентября.

11 августа "Коммерсант" писал, что в рамках ответных мер на действия России США могут закрыть одно из своих генконсульств. По сведениям "Известий", такой вариант ответа в Вашингтоне считают наиболее мягким.

7 августа госсекретарь Рекс Тиллерсон после переговоров с главой российского МИДа Сергеем Лавромым заявил, что администрация США к 1 сентября выработает ответ на предпринятые Россией шаги. Однако, по словам Тиллерсона, в Вашингтоне еще не решили, какой именно ответ последует на демарш России. Тиллерсон отметил, что на переговорах задал Лаврову "несколько уточняющих вопросов" по поводу высылки дипломатов.

28 июля Россия в ответ на закон о новых санкциях США приостановила использование американским посольством дачи в поселке Серебряный бор на западе Москвы и складов на Дорожной улице. Кроме того, Москва потребовала от Вашингтона сократить число дипломатов и технических сотрудников в посольстве, а также генконсульствах до 455 человек - именно столько сотрудников сейчас работает в российских дипмиссиях в США. По словам Путина, Россия сократит 755 сотрудников американских представительств.

31 июля в Госдепе назвали неуместной высылку американских дипломатов. "Эти действия ничем не оправданны и вызывают сожаление", - заявили в ведомстве.

11 августа президент США Дональд Трамп выразил благодарность российскому лидеру Владимиру Путину за решение сократить число сотрудников американской дипмиссии в России.

"Так мы сэкономим много денег, - сказал Трамп, выступая в гольф-клубе в Нью-Джерси. - Я хочу ему (Путину. - Ред.) сказать спасибо, потому что мы как раз сейчас пытаемся сократить расходы на персонал. И что касается меня, я благодарен ему, что он освободил достаточно много людей, и теперь у нас расходы меньше".