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Россия согласилась на присутствие вооруженной миссии ОБСЕ в Донбассе. Как передает РИА "Новости", об этом по итогам встречи "нормандской четверки" заявил президент Украины Петр Порошенко.

"Мы сейчас сделаем попытку для того, чтобы ввести вооруженную, мы ее называем полицейской, миссию ОБСЕ, которая будет обеспечивать безопасность как во время избирательного процесса, так и в переходной период", - сказал Порошенко.

Он отдельно подчеркнул, что российская сторона также поддержала необходимость ее введения.

Порошенко подчеркнул, что, несмотря на усилия специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, обстрелы, особенно в Авдеевке, Марьинке и на отдельных участках Луганской области продолжаются. "И за сутки мы на одном участке можем иметь от 30 до 70 обстрелов", - приводит его слова "Интерфакс-Украина".

Президент подчеркнул, что абсолютное большинство нарушений – это ответственность оккупационных войск. "Наши войска ведут лишь огонь в ответ. Но зафиксировать это мониторы СММ ОБСЕ не могут, поскольку они не вооружены, они могут лишь зафиксировать факт обстрела, но не всегда могут зафиксировать, с какой стороны он был осуществлен", - сказал Порошенко.

Именно поэтому, по его убеждению, должна быть введена специальная новая полицейская вооруженная миссия, которая сможет обеспечить безопасность и защитить себя. "Я думаю, что политическое урегулирование может начаться только тогда, когда будут обеспечены критерии безопасности. В противном случае – мы ни в коем случае не можем дать легитимизировать российскую оккупацию через механизм псевдовыборов по примеру крымского псевдореферендума или псевдовыборов 2 ноября 2014 года. Мы этого не допустим", - сказал украинский президент.

Кроме того, до конца ноября главы МИД "нормандской четверки" должны утвердить проект "дорожной карты" по Донбассу. "Мы должны разработать и утвердить "дорожную карту". Украинское предложение было сначала поддержано нашими немецкими и французскими партнерами, и на сегодняшний день немецкие и французские предложения по основе "дорожной карты" были утверждены "нормандской" форматом", - цитирует Порошенко "112 Украина".

Российский президент в свою очередь добавил, что все лидеры "нормандской четверки" подтвердили приверженность минским соглашениям. "Много внимания уделили вопросам безопасности и договорились по целому ряду позиций о том, что должно быть сделано в ближайшее время в смысле дальнейшего решения вопросов, связанных с разведением конфликтующих сторон", - сообщил Владимир Путин. По его словам, лидеры договорились, что будет продолжен выбор тех точек и тех мест, где можно будет продолжить эту работу. Путин уточнил, что "в двух местах этот развод уже состоялся".

"Подтвердили, что мы готовы расширить миссию ОБСЕ в зоне отвода и в пунктах хранения тяжелой техники", - подчеркнул Путин. "Мы подтвердили, что продолжим работу на политическом треке, в том числе в плане окончательных договоренностей о порядке и имплементации договора об особом статусе в отдельных районах Луганской и Донецкой областей, в Луганской народной республике и Донецкой народной республике", - добавил российский президент.

В самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках выступили против введения миссии ОБСЕ. Об этом Интерфаксу заявил "полпред" ЛНР Владислав Дейнего. По его мнению, введение вооруженной миссии ОБСЕ в Донбасс технически сложно реализовать и "на сегодняшний день в этом нет необходимости".

"Мы категорически против. Также это практически нереализуемо с технической стороны - тогда нужна другая миссия и другой мандат. Нынешняя миссия носит сугубо гражданский характер. Одним словом, реализовать эту инициативу навряд ли удастся", - сказал он.

Встреча "нормандской четверки" в Берлине продолжалась около пяти часов и завершилась после полуночи. С украинской стороны кроме президента Петра Порошенко в переговорах участвовали глава МИДа Павел Климкин и замглавы администрации президента Константин Елисеев. С российской стороны присутствовали Владимир Путин, его помощник Владислав Сурков и глава МИДа Сергей Лавров.