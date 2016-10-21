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Также: Украина, Россия, Европа, Война, Политика, Мир, Происшествия, Общество | Персоны: Валентина Матвиенко

новость Матвиенко: Предпосылок для вооружения миссии ОБСЕ в Донбассе нет

21.10.2016
Валентина Матвиенко на встрече с "депутатами" Крыма и Севастополя. Кадр видео с council.gov.ru
Валентина Матвиенко на встрече с "депутатами" Крыма и Севастополя. Кадр видео с council.gov.ru
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Для вооружения специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Донбассе нет ни одной весомой причины. Об этом в интервью швейцарской газете Tages Anzeiger заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Важно, чтобы была независимая инстанция, которая бы следила за тем, как стороны конфликта выполняют минские соглашения, - сказала она. - Но нет ни одной весомой причины вооружать наблюдателей".

По ее словам, в Донбассе "должны просто работать согласованные в Минске механизмы". "Но до сегодняшнего дня украинская сторона продолжает обстреливать гражданское население на донецкой и луганской стороне, каждый день гибнут люди", - добавила Матвиенко.

Она добавила, что провокации "по большей части исходят со стороны Киева".

Также в интервью Матвиенко заявила об угрозе появления кораблей НАТО перед российскими портами в Крыму в 2014 году. "Ууже ясно сказала, что хочет вступить в НАТО, альянс со своей стороны не дистанцировался от этого желания и не предоставил нам никаких гарантий, что Украина останется внеблоковым государством, - сказала она. "Через несколько месяцев перед нашим портом в Севастополе уже стояли бы корабли НАТО. Этого Россия не могла допустить", - подчеркнула спикер верхней палаты парламента.

По словам Матвиенко, без вмешательства России "Киев атаковал бы Крым". "Мы предотвратили кровопролитие", - сказала она.

При этом она отказалась считать, что Россия аннексировала Крым. "Нельзя говорить об аннексии. В Крыму живут в большинстве своем русские и русскоязычные. Они боялись за свою жизнь, организовали референдум и единогласно проголосовали за присоединение к своей родине - России", - пояснила Матвиенко.

"Задачей России было защитить своих граждан и предотвратить ситуацию, которую мы сегодня видим на востоке Украины", - добавила спикер Совета Федерации.

О том, что Россия согласилась на присутствие вооруженной миссии ОБСЕ в Донбассе накануне заявил президент Украины Петр Порошенко. "Мы сейчас сделаем попытку для того, чтобы ввести вооруженную, мы ее называем полицейской, миссию ОБСЕ, которая будет обеспечивать безопасность как во время избирательного процесса, так и в переходной период", - сказал он по итогам встречи "нормандской четверки" в Берлине.

Он отдельно подчеркнул, что российская сторона также поддержала необходимость ее введения.

Порошенко подчеркнул, что, несмотря на усилия специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, обстрелы, особенно в Авдеевке, Марьинке и на отдельных участках Луганской области продолжаются. Он подчеркнул, что абсолютное большинство нарушений – это ответственность оккупационных войск. "Наши войска ведут лишь огонь в ответ. Но зафиксировать это мониторы СММ ОБСЕ не могут, поскольку они не вооружены, они могут лишь зафиксировать факт обстрела, но не всегда могут зафиксировать, с какой стороны он был осуществлен", - сказал Порошенко.

Именно поэтому, по его убеждению, должна быть введена специальная новая полицейская вооруженная миссия, которая сможет обеспечить безопасность и защитить себя. "Я думаю, что политическое урегулирование может начаться только тогда, когда будут обеспечены критерии безопасности. В противном случае – мы ни в коем случае не можем дать легитимизировать российскую оккупацию через механизм псевдовыборов по примеру крымского псевдореферендума или псевдовыборов 2 ноября 2014 года. Мы этого не допустим", - сказал украинский президент.

Комментарии 18 комментариев | Оставить комментарий Обсудить
21.10.2016

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