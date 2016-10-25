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НАТО будет "в сбалансированной манере" реагировать на размещение российских "Искандеров" в Калининграде. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Размещение российских комплексов двойного назначения "Искандер", которые могут нести как обычные, так и ядерные боеголовки, в Калининграде - это пример наращивания сил России на границах альянса, на которые НАТО намерена реагировать в сбалансированной манере", - отметил Столтенберг.

По словам Столтенберга, на предстоящей двухдневной встрече министров обороны стран альянса будут обсуждены вопросы реализации решений, принятых на саммите НАТО в Варшаве в июле. "С начала 2017 года, НАТО будет иметь четыре многонациональных батальона в восточной части альянса. Это адекватное сдерживание, не для того, чтобы спровоцировать конфликт, а чтобы предотвратить его. Это твердое доказательство того, что НАТО может развернуть многотысячные силы, чтобы поддержать своих союзников", - подчеркнул генсек.

Министры также обсудят планы по укреплению присутствия НАТО в регионе Черного моря. Кроме того, будет проведена оценка инфраструктуры стран альянса, позволяющей быстрое передвижение сил в Европе. "И мы будем оценивать возрастающую роль киберзащиты в наших операциях", - подчеркнул Столтенберг.

"Россия втрое увеличила свои военные расходы в реальном исчислении, начиная с 2000 года, что позволило ей инвестировать средства в новые военные возможности. Однако Россия не только увеличила свои военные силы, но и использовала их против своих соседей, что мы видели, например, на Украине и в Крыму", - отметил Столтенберг. По словам генсека НАТО, это стало причиной начала процесса увеличения военных расходов альянса и утроения численности сил реагирования.

8 июля в Варшаве главы 28 государств на саммите НАТО приняли решение усилить военное присутствие в восточной части альянса. В Польше, Эстонии, Латвии и Литве на ротационной основе будут размещены четыре многонациональных батальона.

Лидеры также приняли решение о первоначальной боевой готовности (Initial Operational Capability) системы ЕвроПРО. Кроме того, киберпространство признано новой оперативной областью. Страны НАТО будут уделять больше внимания компьютерной безопасности и защите от кибератак. Участники саммита также подтвердили готовность тратить больше средств на оборону.

Столтенберг при этом подчеркнул, что "НАТО не представляет никакой угрозы ни для какой страны" и продолжает искать пути конструктивного диалога с Россией.

Перед началом саммита НАТО и Евросоюз подписали декларацию о сотрудничестве, в которой обязались вместе противостоять "гибридным угрозам" с востока и юга. "Сегодня евроатлантическое сообщество столкнулось с беспрецедентными вызовами, исходящими с юга и востока", - говорится в документе, подписанном Столтенбергом и руководителями центральных органов ЕС - председателем Европейского совета Дональдом Туском и главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером.