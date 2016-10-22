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новость В НАТО учреждена должность начальника разведки

22.10.2016
Арндт Фрайтаг фон Лорингхофен. Фото: radio.cz
Арндт Фрайтаг фон Лорингхофен. Фото: radio.cz
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В НАТО учреждена должность помощника генсека по разведке. Об этом сообщает The Wall Street Journal. На пост, по данным издания, назначен бывший вице-президент германской разведслужбы БНД барон Арндт Фрайтаг фон Лорингхофен.

О намерении альянса учредить пост начальника разведки издание писало еще в июне. Как утверждалось, впервые инициатива была высказана после аннексии Крыма. Целью называли "улучшение анализа российской военной активности".

По информации собеседников WSJ, на первоначальном этапе работы помощник генсека НАТО будет должен "улучшить обмен разведданными" относительно "наращивания военной мощи России". Наряду с этим начальнику разведки предстоит улучшить обмен информацией для противодействия терроризму.

Фрайтагу фон Лорингхофену предстоит контролировать как гражданскую, так и военную разведку. Кроме того, он будет получать отчеты о контрразведывательных операциях, проводимых с целью предупредить "инфильтрацию россиян в альянс".

В Вашингтоне настаивали на том, чтобы пост начальника разведки НАТО занял американец. Однако сейчас целый ряд помощников генсека НАТО Йенса Столтенберга, включая заместителя генсека Александра Вершбоу, - граждане США. Поэтому в итоге должность получил представитель другой страны.

Комментарии 9 комментариев | Оставить комментарий Обсудить
22.10.2016

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