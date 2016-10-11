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новость Генсек НАТО: Россия следует привычной линии поведения

11.10.2016
Йенс Столтенберг. Фото: ves.lv
Йенс Столтенберг. Фото: ves.lv
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Россия, размещая ракетные комплексы "Искандер-М" в Калининградской области, следует привычной линии поведения. Как передает РИА "Новости", об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, выступая на конференции в немецком Пассау.

"Сейчас я вижу, что они размещают ракеты "Искандер" в Калининградской области. Все это соответствует поведению, которое мы наблюдаем уже долгое время", - сказал Столтенберг.

При этом, как дополняет ТАСС, Столтенберг подчеркнул, что НАТО не планирует увеличивать присутствие на востоке Европы после переброски Россией "Искандеров". "Мы провели сильнейшую программу укрепления альянса со времен "холодной войны", - сказал он. - Мы отреагировали, показали силу и не планируем увеличивать наше присутствие на востоке Европы дальше".

По словам генсека НАТО, альянс делает ставку на демонстрацию своей обороноспособности и диалог во взаимоотношениях с Россией. "Мы должны объединить две вещи - проявление мощи и диалог", - сказал он.

"Я хочу ясно заявить, что для нас важно избежать новой холодной войны, новой гонки вооружения", - подчеркнул генсек НАТО, отметив, что альянс заинтересован в "выстраивании конструктивных отношений" с Москвой.

Ранее в российском Минобороны подтвердили информацию о передислокации мобильных ракетных комплексов "Искандер-М". По словам официального представителя ведомства Игоря Конашенкова, "большого секрета из транспортировки комплекса никто не делал". В Калининградской области, по его словам, расчеты "Искандеров" совершенствуют подготовку.

О переброске ракетных комплексов в начале октября сообщили The Guardian и Reuters. По мнению источников, Москва либо готовится к учениям, либо намерена продемонстрировать силу, "чтобы показать недовольство НАТО".

Комментарии 13 комментариев | Оставить комментарий Обсудить
11.10.2016
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Виталий Портников. Фото с сайта www.day.ua

Виновата сама

Виталий Портников, 08.07.2016

России удалось добиться впечатляющих успехов в укреплении позиций НАТО на востоке Европы. Когда Кучма подписывал Хартию об особом партнерстве, о вступлении в альянс задумывалось мизерное количество его соотечественников. Сейчас в Варшаве Порошенко будет представлять подавляющее большинство своих сограждан, которые хотели бы присоединиться к НАТО.


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