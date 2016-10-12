О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступное в России зеркало Граней: http://mirror711.graniru.info/Politics/World/Europe/m.255455.html
Также: Европа, Россия, Оружие, Мир, Политика, Война

новость На высокой ноте

Литва выразила протест в связи с действиями российских военных кораблей
12.10.2016
Головной корабль БФ ''Стерегущий''. Фото http://pvo.guns.ru
Головной корабль БФ ''Стерегущий''. Фото http://pvo.guns.ru
Реклама

Российскому послу в Вильнюсе Александру Удальцову вручили дипломатическую ноту с выражением озабоченности по поводу действий России в исключительной экономической зоне Литвы в Балтийском море. Об этом сообщает пресс-служба Министерство иностранных дел страны.

"10 октября российские военные корабли приказали изменить курс гражданским судам, находившимся в исключительной экономической зоне Литвы. Министерство иностранных дел призывает Российскую Федерацию последовательно соблюдать нормы международного права, принципы добрососедства и обеспечить, чтобы подобные инциденты не повторялись", - говорится в сообщении.

Кроме того, российскому послу была повторно высказана обеспокоенность Литвы по поводу дислокации в Калининградской области ракет "Искандер-М", а также полетов российских самолетов над Балтийским морем. "Истребители воздушной полиции НАТО только 6-9 октября 20 раз поднимались, чтобы опознать и проводить российские самолеты, пролетающие рядом с воздушным пространством НАТО", - отметили в МИДе.

В мае прошлого года Литва уже выражала протест в связи с повторяющимися действиями российского военно-морского флота в исключительной экономической зоне страны. Тогда во время очередных боевых учений Балтийского флота российские корабли четырежды требовали от гражданских судов изменить курс.

7 октября СМИ сообщали о перевозке в Калининградскую область на судне "Амбал" ракетных комплексов "Искандер-М", могущих нести ядерный заряд. Источники в американской разведке подтвердили переброску ракет.

На следующий представитель российского Министерства обороны Игорь Конашенков подтвердил сообщения о транспортировке "Искандера". При этом генерал заявил, что одну из систем специально "выставили под пролетающий американский спутник". "Большого секрета из транспортировки комплекса на сухогрузе "Амбал" никто не делал. Скажу больше: один "Искандер" был специально выставлен еще до загрузки в "Амбал" под пролетающий американский разведспутник для уточнения параметра работы этого космического аппарата", - заявил представитель Минобороны.

Конашенков отметил, что "Искандеры" не раз перебрасывались в Калининградскую область в прошлом, и заявил, что это будет происходить и в будущем. "В рамках плана боевой подготовки подразделения ракетных войск круглогодично совершенствуют маршевую подготовку, преодолевая значительные расстояния по территории Российской Федерации различными способами: воздушным, морским и своим ходом", - сказал генерал.

Оставить комментарий Обсудить
12.10.2016

новость Новости по теме
11.10.2016 Генсек НАТО: Россия следует привычной линии поведения →
08.10.2016 Польша обеспокоена переброской в Калининградскую область ракет "Искандер" →
06.10.2016 Эстония разработает концепцию гражданской обороны на случай военного нападения →
29.06.2016 Шойгу: Россия усиливает Западный военный округ и Балтийский флот →
04.05.2016 Эстония обвинила Россию в регулярных нарушениях воздушного пространства →
29.04.2016 На Балтике российский Су-27 опасно маневрировал рядом с американским самолетом →
17.04.2016 Российский Су-27 перехватил американский самолет над Балтикой →
13.04.2016 В Балтийском море российские Су-24 пролетели в опасной близости от американского эсминца →
30.01.2016 Президент Эстонии назвал политику России непредсказуемой и агрессивной →
10.06.2015 Два российских фрегата преследовали судно с премьер-министром Канады →
04.05.2015 Возле латвийских территориальных вод зафиксирована российская эскадра →
01.05.2015 Литва выразила протест в связи с действиями российских кораблей на Балтике →
22.04.2015 Возле территориальных вод Латвии замечен российский корабль →
Фото и Видео
27410
Play own
Шабаш "добровольцев Донбасса"
27321
Play own
Погром в Сахаровском центре
27320
Play own
Память Бабьего Яра
27198
Play own
Российские выборы в Киеве
Реклама
Наши спонсоры
18129
Avatar 34x34
10955
Стать спонсором →
Выбор читателей
статья Посмеемся над французами
новость 9-летнюю дочь Емельяненко избили
Федор Емельяненко. Фото: boxing-point.ru
статья Солженицын и вешатели
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость Путин об отношениях с США
Владимир Путин. Фото пресс-службы Кремля
РЕКЛАМА
Loading...
новость Минобороны: мы не бомбили конвой
Игорь Конашенков. Фото: arms-expo.ru
новость Детям чиновников рекомендуют вернуться
Паспортный контроль. Фото: airlines-inform.ru
в блоге Укрупнять и мельчить
383
новость Четвертое дело крымских "хизбов"
После обыска в доме Рустема Исмаилова. Фото Гульсум Алиевой
новость Россия вновь бомбит Алеппо
После налета на больницу в Алеппо. Кадр Al Jazeera
статья Трамп и его женщины
Владимир Абаринов
новость Путин не полетит в Париж
Владимир Путин. Фото: kremlin.ru
новость Срок за гонки по Москве
Руслан Шамсуаров. Фото: instagrammi.ru
в блоге Оболганная Россия
383
новость Дело Шакро исчезло
Захарий Калашов (Шакро Молодой). Кадр ТВЦ
новость В "агенты" за рассказы о США
Олег Кокорев. Фото с личной страницы
в блоге Батыр Мединский
383
новость Демушкина отправят на экспертизу
Дмитрий Демушкин. Фото Евгении Михеевой/Грани.Ру
новость Песков: ПРО США угрожает России
Старт ракеты SM-3. Фото: defense.gov
новость Мутко: Минспорту расширят полномочия
Виталий Мутко. Фото: sport.kazanfirst.ru
статья Плутоний и русофобия
Илья Мильштейн. Courtesy photo