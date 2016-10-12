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Российскому послу в Вильнюсе Александру Удальцову вручили дипломатическую ноту с выражением озабоченности по поводу действий России в исключительной экономической зоне Литвы в Балтийском море. Об этом сообщает пресс-служба Министерство иностранных дел страны.

"10 октября российские военные корабли приказали изменить курс гражданским судам, находившимся в исключительной экономической зоне Литвы. Министерство иностранных дел призывает Российскую Федерацию последовательно соблюдать нормы международного права, принципы добрососедства и обеспечить, чтобы подобные инциденты не повторялись", - говорится в сообщении.

Кроме того, российскому послу была повторно высказана обеспокоенность Литвы по поводу дислокации в Калининградской области ракет "Искандер-М", а также полетов российских самолетов над Балтийским морем. "Истребители воздушной полиции НАТО только 6-9 октября 20 раз поднимались, чтобы опознать и проводить российские самолеты, пролетающие рядом с воздушным пространством НАТО", - отметили в МИДе.

В мае прошлого года Литва уже выражала протест в связи с повторяющимися действиями российского военно-морского флота в исключительной экономической зоне страны. Тогда во время очередных боевых учений Балтийского флота российские корабли четырежды требовали от гражданских судов изменить курс.

7 октября СМИ сообщали о перевозке в Калининградскую область на судне "Амбал" ракетных комплексов "Искандер-М", могущих нести ядерный заряд. Источники в американской разведке подтвердили переброску ракет.

На следующий представитель российского Министерства обороны Игорь Конашенков подтвердил сообщения о транспортировке "Искандера". При этом генерал заявил, что одну из систем специально "выставили под пролетающий американский спутник". "Большого секрета из транспортировки комплекса на сухогрузе "Амбал" никто не делал. Скажу больше: один "Искандер" был специально выставлен еще до загрузки в "Амбал" под пролетающий американский разведспутник для уточнения параметра работы этого космического аппарата", - заявил представитель Минобороны.

Конашенков отметил, что "Искандеры" не раз перебрасывались в Калининградскую область в прошлом, и заявил, что это будет происходить и в будущем. "В рамках плана боевой подготовки подразделения ракетных войск круглогодично совершенствуют маршевую подготовку, преодолевая значительные расстояния по территории Российской Федерации различными способами: воздушным, морским и своим ходом", - сказал генерал.