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новость Польша обеспокоена переброской в Калининградскую область ракет "Искандер"

08.10.2016
Запуск ракеты с "Искандер-М". Фото: mil.ru
Запуск ракеты с "Искандер-М". Фото: mil.ru
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Польша обеспокоена переброской в Калининградскую область российских ракетных комплексов "Искандер" и держит в готовности свои вооруженные силы.​ Об этом заявил министр обороны страны Антоний Мачеревич, сообщает Polska Agencja Prasowa.

"Мы принимаем во внимание все сообщения, в том числе и те, которые говорят о возможном присутствии ракет "Искандер", да еще и в особой конфигурации, на территории Калининградской области, - сказал Мачеревич. - Последние действия России порождают большое беспокойство".

По словам главы ведомства, польские вооруженные силы и разведка находятся "в постоянной готовности, чтобы вести мониторинг и гарантировать безопасность Польши и стран-партнеров".

В пятницу СМИ сообщали о перевозке ракетных комплексов в Калининградскую область на судне "Амбал". Источники в американской разведке подтвердили переброску ракет.

В субботу представитель российского Министерства обороны Игорь Конашенков подтвердил сообщения о транспортировке "Искандера". При этом генерал заявил, что одну из систем специально "выставили под пролетающий американский спутник". "Большого секрета из транспортировки комплекса на сухогрузе "Амбал" никто не делал. Скажу больше: один "Искандер" был специально выставлен еще до загрузки в "Амбал" под пролетающий американский разведспутник для уточнения параметра работы этого космического аппарата", - заявил представитель Минобороны.

Конашенков отметил, что "Искандеры" не раз перебрасывались в Калининградскую область в прошлом и заявил, что это будет происходить и в будущем. "В рамках плана боевой подготовки подразделения ракетных войск круглогодично совершенствуют маршевую подготовку, преодолевая значительные расстояния по территории Российской Федерации различными способами: воздушным, морским и своим ходом", - сказал генерал.

В июне прошлого года представитель НАТО заявил, что Россия направляет в Калининградскую область войска и вооружение в высоком темпе. В результате этот регион превратился в одну из самых милитаризованных зон Европы.

Москва размещает в своем западном эксклаве "тысячи солдат, в том числе бригады мотострелков и морских пехотинцев, военную авиацию, современные системы ПВО дальнего радиуса действия и сотни единиц бронетехники", отметил представитель НАТО. Особую обеспокоенность у экспертов НАТО вызывает переброска в регион ракетных комплексов "Искандер", способных нести ядерные боеголовки

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08.10.2016
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Виталий Портников

Демонстрация страха

Виталий Портников, 07.10.2016

Дело в том, что Владимир Владимирович ясно и четко дал понять, что его беспокоит на самом деле. Что его не устраивают санкции. Что от "антисанкций" проблемы прежде всего у России, а не у Запада. он ищет возможности для ослабления санкций - и не находит. Потому что понятно, что история с плутонием - совсем не то, что может повлиять на американцев.

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