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новость Четверо задержанных крымских татар после допросов остаются у силовиков

18.11.2016
МВД по аннексированному Крыму. Фото: 82.mvd.ru
МВД по аннексированному Крыму. Фото: 82.mvd.ru
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Четверо крымских татар, задержанных накануне на аннексированном полуострове после обысков, остаются у силовиков. Об этом утром сообщила "112 - Україна" со ссылкой на председателя центризбиркома Курултая крымскотатарского народа Заира Смедляева.

Ночью, рассказал Смедляев, поступила информация, что задержанные находились на допросе. "Причины и поводы для обысков надуманны, - заметил он. - Что-то связано с воровством, что-то связано с бизнесом. Это первоначальный повод, чтобы зайти в дом, провести обыск. Потом начинают искать запрещенную литературу, наркотики, оружие".

Как передавал накануне поздно вечером зампред Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров, всего в четверг у крымских татар прошло пять обысков: три в Бахчисарайском районе и два в Симферопольском. Он, как и Смедляев, сообщал, что по итогам обысков задержаны четверо.

Известны имена лишь двух задержанных. Утром 17 ноября Умеров писал об обыске в селе Отрадное Бахчисарайского района у сварщика Шерифа Ганиева. По итогам обыска силовики задержали живущего в доме брата жены хозяина - 20-летнего Эмира Хасанова, о котором известно, что он соблюдающий мусульманин.

По информации зампреда Меджлиса, молодого человека подозревают в воровстве на том основании, что на месте преступления была обнаружена его машина. "В ходе обыска искали, как обычно, еще наркотики, оружие, запрещенную литературу", - добавил Умеров. Автомобиль задержанного забрали для экспертизы.

Между тем первый зампред Меджлиса Нариман Джелял написал об обыске в селе Софиевка Симферопольского района у бизнесмена по имени Юсуф (фамилию политик не уточнил). "Ворвавшись в дом, силовики поставили всех на колени, запретили звонить и пригласить в понятые знакомых людей из местных жителей, - заметил Джелял. - Быстро осмотрели все комнаты сами и только потом разрешили подняться и начали обыск".

Обыск был недолгим. По его окончании сына хозяина, Февзи, задержали. Как сообщали родственники задержанного, обыск проводился в связи с предпринимательской деятельностью Февзи в 2013 году, то есть еще при законной украинской власти.

В течение дня 18 ноября сведений о том, что задержанных освободили, не появлялось.

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18.11.2016

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