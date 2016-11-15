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новость Майдановца-политзека Коломийца этапируют в Краснодар

15.11.2016
Андрей Коломиец. Фото: crimeahrg.org
Андрей Коломиец. Фото: crimeahrg.org
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Евромайдановец Андрей Коломиец, осужденный в аннексированном Крыму к 10 годам строгого режима по сфабрикованному делу о нападении на беркутовцев и хранении анаши, в среду будет этапирован в Краснодар. Об этом сообщает Крымская правозащитная группа со ссылкой на Галину Залиханову (Коломиец), жену политзека. Из Краснодара майдановца отправят в колонию - в какую именно, неизвестно.

Во вторник в отделе российского ЗАГС по Железнодорожному району Симферополя был официально заключен брак Коломийца и Залихановой. Первоначально регистрация намечалась на 18 ноября, однако ее перенесли на более ранний срок в связи с предстоящим политзеку этапом.

Приговор Коломийцу вынес 10 июня судья подконтрольного России Киевского райсуда Симферополя Михаил Белоусов. Он объявил подсудимого виновным по части 3 статьи 30 - пунктам "а", "б", "е", "л" части 2 статьи 105 (покушение на убийство двух лиц в связи с осуществлением ими служебной деятельности, совершенное общеопасным способом, по мотивам политической и идеологической ненависти) и части 2 статьи 228 российского УК (незаконный оборот наркотиков в крупном размере без цели сбыта). Именно такого срока требовал для майдановца прокурор.

27 октября судья российского верховного суда Крыма Галина Редько оставила приговор политзеку без изменений.

Согласно фабуле дела, Коломиец, являясь членом "экстремистской организации "Украинская повстанческая армия" (УПА)", в январе 2014 года во время революционных волнений в Киеве забросал коктейлями Молотова крымских беркутовцев М. Козлякова и А. Гавриленко. Кроме того, ему были вменены хранение и перевозка большого количества анаши.

Между тем организации под названием "Украинская повстанческая армия" на Украине не зарегистрировано.

Как указывал адвокат политзека Михаил Кушпель, покушение на убийство его клиенту вменено, несмотря на то что у Козлякова и Гавриленко не было зафиксировано никаких телесных повреждений - в деле утверждалось лишь, будто Коломиец причинил силовикам физическую боль.

Кроме того, одна из свидетельниц по делу указала, что пакет с анашой, перевозку которого вменили политзеку, находился в сейфе у бывшего мужа Залихановой, а Коломиец не имел ни ключей от этого сейфа, ни доступа к нему. При этом, добавила свидетельница, в протоколе обыска, проведенного силовиками, анаша упомянута не была.

Коломийцу 23 года, он житель Киевской области Украины. Вскоре после Революции достоинства майдановец поселился у Залихановой в Кабардино-Балкарии. Там он и был захвачен 15 мая 2015 года. Силовики из ЦПЭ по Северо-Кавказскому федеральному округу, в частности старший оперативник С. Боровик, пытали Коломийца током и удушением, чтобы выбить признание вины, а также показания на другого майдановца - Александра Костенко, который уже осужден по сфабрикованному делу и отбывает срок три с половиной года в Кировской области. В результате пыток политзек признался в покушении на беркутовцев.

В дальнейшем майдановца вывезли в аннексированный Крым. С 13 августа 2015-го он содержится в симферопольском СИЗО-1.

О деле Коломийца впервые стало известно лишь 20 января 2016 года, после его передачи в суд. Процесс продолжался с 3 февраля.

Во время пребывания в нальчикском СИЗО-1 Коломиец принял ислам.

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