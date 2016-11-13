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новость ЦПЭ заинтересовался обращением ПАРНАС к Украине об агитации в Крыму

13.11.2016
Алексей Королев. Фото с личной ФБ-страницы
Алексей Королев. Фото с личной ФБ-страницы
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Краснодарский ЦПЭ заинтересовался обращением к властям Украины с просьбой разрешить агитацию в аннексированном Крыму, которое в августе подали кандидаты на выборах в Госдуму от ПАРНАС. Об этом в пятницу сообщил "Голос Кубани" со ссылкой на одного из бывших кандидатов, Алексея Королева.

9 ноября, рассказал Королев, он побывал на опросе у силовиков. Как выяснилось, в ЦПЭ поступил донос, в котором заявлялось, что в действиях кандидатов присутствует состав статьи 280.1 УК (публичные призывы к сепаратизму). Кто именно обратился с доносом, в ЦПЭ сообщить отказались.

"Я пояснил, что подавал заявление о предоставление транзитной визы для поездки на Крымский полуостров через территорию Украины, что нашим законодательством не запрещено, - изложил Королев суть своих объяснений. - Призывов к нарушению целостности Российской Федерации не осуществлял".

Оперативники также активно расспрашивали бывшего кандидата о его однопартийце Алексее Мандригеле относительно некой страницы в соцсети. "Про это честно ответил, что не знаю. Фотографии его, а уж пользуется ли он ей и он ли ее заводил, мне не известно", - рассказал Королев.

Позже 11 ноября Мандригеля с адвокатом по повестке явился в ЦПЭ. По итогам визита активист сообщил, что силовиков заинтересовала его ВК-страница, к которой он потерял доступ после взлома в 2012 году. Внимание оперативников привлекла фотография Владимира Путина на фоне свастики.

"При детальном осмотре страницы и сверки чисел и дат выяснилось, что некоторые из публикаций на странице совпали с датой отбывания мной административного ареста, - рассказал Мандригеля. - То есть я физически не мог публиковать некоторые из записей, отбывая административный арест".

Королев выдвигался в Госдуму от региональной группе № 33, объединяющей Кубань, Адыгею, а также аннексированные Крым и Севастополь. В середине августа он и двое других кандидатов от ПАРНАС в этой группе - Александр Сафронов и Марина Капыца - подали в генконсульство Украины в Ростове-на-Дону заявления на открытие транзитных виз для проведения предвыборной агитации на аннексированном полуострове. Одновременно лидер кубанского отделения партии Леонид Запрудин направил генконсулу Виталию Москаленко обращение, в котором подчеркнул, что функционеры партии намереваются прибыть в Крым лишь с согласия Украины. При отсутствии такого согласия, заверил Запрудин, "вышеназванные кандидаты воздержатся от организации избирательной кампании в Крыму".

Директор политического департамента МИД Украины Алексей Макеев в ответ на просьбу российских кандидатов заметил: "Исходя из того, что это оккупированная территория, естественно, что никакого разрешения на осуществление агитации на территории оккупированного Крыма Украина дать не может".

После этого Королев, Сафронов и Капыца отказались от проведения агитации на полуострове. "Послушаемся Украину и будем действовать в рамках международного права", - отмечалось на ВК-странице кубанского ПАРНАС.

По итогам выборов в Госдуму, состоявшихся 18 сентября, было объявлено, что ПАРНАС набрала 0,68 процента голосов. Таким образом, ни одного места в нижней палате эта партия не получила.

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13.11.2016

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