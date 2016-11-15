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Ситуация в аннексированных Крыму и Севастополе "равнозначна международному вооруженному конфликту между Украиной и Российской Федерацией". Такой вывод содержится в ежегодном отчете о проводимых расследованиях, который в понедельник опубликовала прокурор Международного уголовного суда в Гааге Фату Бенсуда.

Вооруженный конфликт, отмечается в документе, начался не позже 26 февраля 2014 года, когда российские войска начали интервенцию в Крым. "Право международных вооруженных конфликтов применимо и после 18 марта 2014 года (когда в Москве был подписан договор о включении полуострова в состав России. - Ред.) в той мере, в которой ситуация на территории Крыма и Севастополя будет равнозначна продолжающемуся состоянию оккупации", - подчеркивает Бенсуда.

Правомерность интервенции России на Украину устанавливать не требуется, также говорится в отчете. "Для целей Римского статута (кодекс, которым руководствуется МУС. - Ред.) вооруженный конфликт может быть международным по своей сути, если одно или более государств частично или полностью оккупируют территорию другого государства вне зависимости от того, сопровождается ли оккупация вооруженным сопротивлением", - поясняет прокурор.

Расследование дела "Ситуация на Украине" ведется с 25 апреля 2014-го. Оно открыто по заявлению украинских властей от 17 апреля того же года, которое касалось преступлений, совершенных во время Евромайдана.

8 сентября 2015 года правительство Украины подало новое заявление - о преступлениях, совершенных с 20 февраля 2014-го, когда, судя по памятной медали, выпущенной в России после аннексии Крыма, Кремль приступил к захвату полуострова. 29 сентября 2015-го это заявление было приобщено к делу.

Всего же разными заявителями в МУС подано свыше 20 обращений о преступлениях во время Евромайдана и не меньше 48 - о преступлениях, совершенных после начала российской агрессии против Украины.