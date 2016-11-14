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Следователь УФСБ по аннексированным Крыму и Севастополю, ведущий новое дело "украинских диверсантов", утверждает, что фигурант Дмитрий Штыбликов отказался от услуг адвоката "Агоры" Александра Попкова, соглашение с которым заключили родственники политзека. Об этом сообщает "Медиазона" со ссылкой на журналиста Антона Наумлюка.

Встретиться с самим арестованным, который содержится в ИВС в Бахчисарае, Попкову не удалось. Как подчеркивает адвокат, это грубое нарушение процессуальных норм.

Нарушением является и сам факт содержания Штыбликова в ИВС. После ареста его должны были перевести в СИЗО-1 в Симферополе.

Распространенную 14 ноября видеозапись допроса Штыбликова, на которой тот признается в работе на украинскую разведку, Попков комментировать отказался. "Без нормального адвоката он мог сказать все, что угодно, и невозможно судить, под давлением или нет" - пояснил юрист.

В бахчисарайском ИВС содержится и второй из трех фигурантов дела - Владимир Дудка. Ранее в понедельник Крымская правозащитная группа передавала, что допрос Дудки, состоявшийся вечером 12 ноября, проходил в отсутствие нанятого родственниками адвоката Оксаны Железняк, поскольку ФСБ не уведомила ее о следственных действиях. Вместо Железняк на допрос пригласили защитника по назначению Оксану Акуленко.

На момент вступления в дело Акуленко не дежурила по графику дежурства адвокатов. "Поэтому выглядит по меньшей мере странно, что именно ее (а не кого-либо из дежурных адвокатов) выбрали для участия в процессуальных действиях по делу Дудки", - отмечалось в публикации.

Указывалось также, что Акуленко выступала защитником по назначению и в других политических делах. В частности, она была адвокатом фигуранта первого дела "украинских диверсантов" Андрея Захтея. Тогда, отмечают правозащитники, она не обжаловала действия следствия, не фиксировала пытки и не вела сбор доказательств невиновности политзека.

Днем 14 ноября Железняк все же сумела побеседовать с клиентом. Встреча продолжалась всего 17 минут: адвокату заявили, что Дудку вывозят из ИВС, не пояснив при этом, по какой причине.

В ходе беседы с Железняк политзек полностью отверг вменяемую вину, заметив, что признательные показания ранее дал под принуждением. Он также сообщил, что его вынуждают отказаться от независимого адвоката.

Отмечается также, что арестованный страдает тахикардией и язвенной болезнью. Второе из этих заболеваний незадолго до задержания обострилось. Дудка обратился к врачам, однако курс лечения до ареста пройти не успел. Между тем в ИВС медицинской помощи ему не оказывают.

Кроме того, родственникам Дудки не дали возможности встретиться с арестованным и передать ему теплую одежду и иные необходимые вещи, поскольку в ИВС передачи принимать отказываются.

Ранее в понедельник ФСБ распространила видеозаписи, на которых Штыбликов и третий фигурант дела - Алексей Бессарабов - дают признательные показания. Запись допроса Дудки спецслужба не обнародовала.

Фигуранты второго дела "украинских диверсантов" - жители Севастополя. Штыбликов и Бессарабов - военные эксперты, Дудка - украинский военный моряк в отставке. Штыбликов ранее также служил в армии Украины.

Подозреваемых задержали 9 ноября. На другой день подконтрольный России Ленинский райсуд Севастополя арестовал всех троих на два месяца. Политзекам вменяется часть 2 статьи 281 российского УК (диверсия), предусматривающая от 12 до 20 лет колонии.

Согласно фабуле дела, арестованные планировали "совершение диверсионных акций на объектах военной инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова Крым". ФСБ утверждала, будто у политзеков изъяты оружие и взрывчатка, средства спецсвязи и карты-схемы объектов, где намечались диверсии.

12 ноября выяснилось, что оружие, которое изъяли у "диверсантов", предназначено для игры в страйкбол. Кроме того, отмечалось, что продемонстрированные на видео ФСБ пустые бланки с печатью украинской войсковой части № А-0235 недействительны относятся ко времени до марта 2014 года, поскольку после аннексии Севастополя эта часть прекратила существование.