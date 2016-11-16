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Россия перестала быть участником Римского статута Международного уголовного суда в Гааге. Об этом говорится в распоряжении президента Владимира Путина, опубликованном на официальном портале правовой информации.

"Принять предложение Минюста России, согласованное с МИДом России и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, с Верховным Судом РФ, Генеральной прокуратурой РФ и Следственным комитетом РФ, о направлении генеральному секретарю ООН уведомления о намерении РФ не стать участником Римского статута Международного уголовного суда", - говорится в документе, который вступает в силу со дня его подписания.

Кроме того, президент поручил МИДу направить генеральному секретарю ООН соответствующее уведомление.

Римский статут - международный договор, учредивший Международный уголовный суд. Он был принят на дипломатической конференции в Риме 17 июля 1998 года и вступил в силу с 1 июля 2002 года. Всего Римский статут подписало 139 государств, ратифицировали 115. Россия подписала Римский статут 13 сентября 2000 года, но так и не ратифицировала его.

Во вторник прокурор МУС Фату Бенсуда заявила, что ситуация в аннексированных Крыму и Севастополе "равнозначна международному вооруженному конфликту между Украиной и Российской Федерацией". При этом военное право распространяется не только на время непосредственного захвата полуострова. но и на весь период оккупации. "Право международных вооруженных конфликтов применимо и после 18 марта 2014 года (когда в Москве был подписан договор о включении полуострова в состав России. - Ред.) в той мере, в которой ситуация на территории Крыма и Севастополя будет равнозначна продолжающемуся состоянию оккупации", - подчеркнула прокурор.

Россия неоднократно высказывала недовольство действиями МУС. В январе официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что Москва в будущем может пересмотреть свое отношение к Международному уголовному суду из-за ведущегося им расследования преступлений, совершенных в 2008 году в Южной Осетии. "В свете последнего решения Россия будет вынуждена пересмотреть в принципиальном плане вопрос об отношении к МУС", - сказала Захарова.