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США внесли в санкционный список шестерых депутатов Госдумы от Крыма и Севастополя, сообщается на сайте американского Минфина. Под ограничения попали Руслан Бальбек, Андрей Козенко, Константин Бахарев, Светлана Савченко, Павел Шперов и Дмитрий Белик.

Все перечисленные лица "ответственны или участвовали в действиях или политике, направленных на подрыв демократических процессов и институтов в Украине или угрожали миру, безопасности, стабильности, суверенитету или территориальной целостности Украины", подчеркивается в сообщении.

Еще два депутата от аннексированного Крыма, Наталья Поклонская и Михаил Шеремет, попали в санкционный список еще до избрания в Госдуму.

В Минфине США подчеркивают, что на прошлой неделе те же самые лица попали под санкции ЕС. "Эти действия выражают приверженность США поиску дипломатического урегулирования кризиса в Украине", - отмечается в документе.

"Сегодняшние действия тесно координировались с ЕС, что подчеркивает крепкое сотрудничество между США и ЕС в давлении на Россию", - заявил директор ответственного за санкции подразделения Минфина США Джон Смит.

9 ноября ЕС внес в список лиц, подпадающих под индивидуальные ограничительные меры Евросоюза, всех депутатов Госдумы от Крыма и Севастополя. Об этом говорилось в тексте решения Совета ЕС, опубликованном в официальном журнале Евросоюза. Санкции вступили в действие с момента публикации.

Первый замруководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев заявил, что Россия обязательно ответит на включение депутатов в черные списки Евросоюза. "Это дальнейшие недружественные шаги европейской бюрократии в отношении России. Я уверен, что со стороны России последуют встречные меры, - сказал депутат. -Данные действия мне представляются с правовой точки зрения бесцеремонными и попирающими все нормы международного права". Он обратил внимание, что "в отношении людей по их территориальной принадлежности, по избранию их от определенной территории, без заслушивания их позиции выносится некое обвинение и принимается решение, ограничивающее их права".

Исаев призвал "оголтелых сторонников конфронтации, выступающих под либеральными знаменами, немного отрезветь". "События, которые сейчас происходят в мире, в том числе и в США, показывают, что подобного рода лозунги выходят из моды и перестают пользоваться поддержкой миллионов людей, в том числе живущих на Западе", - добавил первый замглавы думских единоросов.