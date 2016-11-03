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новость Крест на истории

Муфтият Крыма: Мы не против постройки церкви на месте Биюк-джами в Феодосии
03.11.2016
Духовное управление мусульман Крыма. Фото: obozrevatel.com
Духовное управление мусульман Крыма. Фото: obozrevatel.com
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В Духовном управлении мусульман аннексированных Крыма и Севастополя не возражают против постройки храма РПЦ на месте разрушенной Биюк-джами (Большой соборной мечети) в Феодосии. Об этом в среду сообщили "Крым.Реалии" со ссылкой на пресс-службу управления.

В ситуации "замешаны земельные вопросы", говорилось в ответе на запрос издания, а потому клирики полагаются на решение подконтрольных Кремлю городских властей. "Духовное управление мусульман - это религиозная организация, которая не имеет властных и политических рычагов", - подчеркнули в муфтияте.

"На этом месте раньше был древний храм, который на протяжении нескольких веков менял свою культовую принадлежность, - также говорится в ответе клириков. - Храм был и христианским, и мусульманским. Буквально через дорогу расположена действующая Муфтий-мечеть, и строить на месте Султан-Сулеймана (то есть Биюк-джами. - Ред.) еще один мусульманский храм нецелесообразно. Поэтому этот фундамент решили оставить как археологический памятник".

При этом в муфтияте утверждают, что на месте Биюк-джами предполагается построить не только храм РПЦ, но также мечеть и армянскую церковь. Как это соотносится с заявлениями о сохранении фундамента и "нецелесообразности" возведения еще одной мечети, в публикации "Крым.Реалий" не поясняется.

О планах постройки церкви на месте Биюк-джами первым написал 31 октября на своей ФБ-странице председатель центризбиркома Курултая крымскотатарского народа Заир Смедляев. "Движения идут, и даже за молчание готовы заплатить денег!" - отмечал общественник.

Между тем, как писал муфтий Духовного управления мусульман Украины "Умма" Саид Исмагилов, при законной власти на месте Биюк-джами предполагалось провести археологические раскопки, а затем восстановить часть сооружений комплекса. "Был даже проект реставрации", - подчеркивал Исмагилов.

Биюк-джами была построена в 1522 году по проекту великого турецкого архитектора Мумара Синана. В 1807-м минарет мечети снесли, а год спустя Александр I повелел обратить ее в православную церковь. Этого, однако, сделано не было, и в 1833 году мечеть разобрали на кирпичи. В 1872-м на фундаменте Биюк-джами соорудили православную церковь Александра Невского. В начале 1930-х годов она была снесена большевиками.

После аннексии в Крыму активизировалась проводившаяся еще с 2000 года установка поклонных крестов, в том числе в районах с преобладающим крымскотатарским населением. Так, в августе 2014-го такой крест установили близ села Скалистое Бахчисарайского района на месте, где раньше находилось мусульманское кладбище. 26 сентября нынешнего года крест поставили на трассе у симферопольского микрорайона Каменка, где живут преимущественно крымские татары. Всего на полуострове установлено несколько десятков поклонных крестов; их сооружение вызывало массу конфликтов крымских татар с православными.

Духовное управление мусульман Крыма пошло на сотрудничество с оккупационными российскими властями, а муфтий Эмирали Аблаев, как стало известно в середине октября, пишет доносы на мусульман в ФСБ, МВД и прокуратуру.

Комментарии 6 комментариев | Оставить комментарий Обсудить
03.11.2016

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