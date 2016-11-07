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Судья горсуда аннексированного Севастополя Татьяна Артамонова отклонила апелляцию местного жителя Игоря Мовенко, оштрафованного на 2 тысячи рублей, за то что поместил на свой велосипед эмблему полка Нацгвардии Украины "Азов". Об этом сообщает Крымская правозащитная группа со ссылкой на самого севастопольца.

Решение о штрафе Мовенко вынес 22 сентября судья подконтрольного России Гагаринского райсуда города Валентин Норец. Он объявил привлекаемого виновным по части 1 статьи 20.3 российского КоАП (публичное демонстрирование экстремистской символики). Протокол на севастопольца оформил ЦПЭ.

Между тем информации о возбуждении дела по факту нападения на самого Мовенко до сих пор не поступило. Месяц назад, 7 октября, севастополец заказными письмами направил в российские полицию и прокуратуру, а также в СКР заявления о преступлении с требованием открыть дело и уведомить его об этом. Однако до сих пор ответов на свои заявления он не получил.

Ранее дело о нападении на Мовенко возбудила работающая в Киеве прокуратура Автономной Республики Крым. Дело квалифицировано по части 2 статьи 161 (нарушение равноправия граждан с применением насилия; от двух до пяти лет колонии) и части 1 статьи 296 УК Украины (хулиганство; до пяти лет ограничения свободы).

39-летний Мовенко последние два года носит украинскую символику. На раму велосипеда он поместил герб Украины и символику "Азова", а на руку надевает сине-желтый браслет.

Днем 7 сентября неизвестный в гражданском, назвавший себя полицейским, в присутствии множества свидетелей напал на Мовенко у крупного торгового центра, придравшись к значкам на велосипеде севастопольца. Когда пострадавший упал на землю, незнакомец связал ему руки пластиковой стяжкой.

Патрульные полицейские не пытались задерживать преступника, который все время после их прибытия продолжал стоять рядом. При этом удостоверения полицейского он так и не продемонстрировал. Также патрульные не освободили руки Мовенко, который лежал на земле в крови.

Прибывшая скорая увезла пострадавшего в больницу; его сопровождала полиция. В числе травм, диагностированных у севастопольца, оказались открытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, перелом основания черепа, перелом челюсти, закрытый перелом костей носа, контузия глазного яблока.

В октябре сообщалось, что Мовенко требуется операция для исправления носовой перегородки. Медики также рекомендовали ему пройти лечение у невролога и стоматолога.