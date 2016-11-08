О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступное в России зеркало Граней: http://mirror715.graniru.info/Politics/World/Europe/Ukraine/m.256374.html
Также: Украина, Россия, Война, Право, Ксенофобия, Европа, Политика, Общество, Мир | Персоны: Заир Смедляев, Владимир Путин, Петр Порошенко

новость Крымскотатарского активиста Халилова депортируют в Узбекистан

08.11.2016
Недим Халилов. Фото с личной ФБ-страницы
Недим Халилов. Фото с личной ФБ-страницы
Реклама

Подконтрольный России суд в Симферополе в понедельник постановил депортировать координатора Движения сопротивления крымских татар Недима Халилова в Узбекистан. Об этом сообщил на своей ФБ-странице председатель ЦИК Курултая крымскотатарского народа Заир Смедляев. Какой именно суд вынес такое решение, не уточняется.

Как можно заключить из публикации жителя крымской столицы Зевида Газиева, Халилов был задержан и после решения суда вывезен с аннексированного полуострова в спецприемник для иностранцев в сочинском микрорайоне Вардане.

Из комментариев к посту Смедляева следует, что Халилов прибыл из Узбекистана в Крым еще в 1986 году, однако после распада СССР не стал получать украинское гражданство, а после аннексии Крыма - российское. Таким образом, он является лицом без гражданства. Имел ли Халилов прописку в Крыму, непонятно.

В марте 2014-го, через несколько дней после аннексии Крыма, Халилов заявил, что крымскотатарские активисты намерены возобновить национально-освободительное движение, цель которого - восстановление национальной государственности крымских татар, утраченной в 1783 году. До этого момента, подчеркнул общественник, на территории региона должны действовать законодательство Украины и нормы международного права.

Как передают "15 минут", в феврале нынешнего года Халилов подал в Центральный райсуд Симферополя иск с требованием признать действия Владимира Путина и оккупационных властей Крыма неправомерными и незаконными, а крымским татарам предоставить особый статус как коренному народу региона. QHA уточняет, что в своем заявлении он основывался на нормах как международного права, так и российского законодательства, а разбирательство требовал вести на крымскотатарском языке.

На сайте Центрального райсуда сведений о февральском иске нет, но есть информация о двух заявлениях, поданных Н. А. Халиловым соответственно 26 сентября и 5 октября. Ответчиками по первому иску названы Путин, "госсовет" Крыма, а также президент Украины Петр Порошенко; третьим лицом - Меджлис крымскотатарского народа. Ответчики по второму иску - только Путин и "госсовет"; третьих лиц нет. В приеме обоих заявлений отказали. Решение относительно первого вынесла 29 сентября судья Эвелина Федоренко, решение относительно второго - 10 октября судья Юлия Кундикова. Как Федоренко, так и Кундикова сослались на то, что иск "не подлежит рассмотрению и разрешению в порядке гражданского судопроизводства". Оба отказа обжалуются.

Оставить комментарий Обсудить
08.11.2016

новость Новости по теме
23.03.2014 Крымские татары возобновляют освободительное движение →
Фото и Видео
27554
Play own
Апелляция Карпюка и Клыха. Савченко в Москве
27502
Play own
Сирийцы и украинцы: "Путин - убийца"
27442
Play own
"Марш нации" в Киеве
27410
Play own
Шабаш "добровольцев Донбасса"
Реклама
Наши спонсоры
18129
Avatar 34x34
10955
Стать спонсором →
Выбор читателей
статья Дышащая империя
статья Саакашвили и хищники
Николай Митрохин
новость Убежище публицистке в Финляндии
Светлана Синькова. Фото: chechenews.com
новость В США стартовали выборы
Выборы в США. Фото: usatoday.com
РЕКЛАМА
Loading...
статья Сценарий суицида
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость Критик Кадырова исчез
Рамазан Джалалдинов приносит извинения Рамзану Кадырову. Кадр ГТРК "Грозный"
в блоге Большевики и Россия
383
новость Будут ли в России частные тюрьмы
СИЗО-6 Московской области, Коломна. Фото: wikimapia.org
статья Америка на пороке
Владимир Абаринов
новость ВШЭ: Экономика "декградирует"
Конвейер "АвтоВАЗа". Фото: lada.ru
новость Зеркальный ответ МИДа
Сергей Рябков. Фото: interaffaires.ru
новость Саакашвили подал в отставку
Михаил Саакашвили. Фото с личной страницы в Фейсбуке
новость Чиновникам повысят зарплаты
Деньги. Фото: Грани.Ру
новость Москалькова о Дадине: дайте неделю
Ильдар Дадин и Татьяна Москалькова. Фото: instagram.com/moskalkova.official
в блоге За предсказуемые выборы
383
новость Севастополь: вторая кара за "Азов"
Игорь Мовенко. Фото: crimeahrg.org
новость Молдавия избавляется от баз
На границе Украины и Приднестровья. Фото: evromaidan2014.com
новость Кто заказал премьера Черногории
Мило Джуканович с Сергеем Лавровым. Фото: gov.me
новость Вертухаи о Дадине и суициде
Ильдар Дадин протестует в ШИЗО, 12.09.2016. Кадр видеозаписи фсиновцев; источник: vesti.ru
новость Песков: Мы Джукановича не заказывали
Владимир Путин и Мило Джуканович, 2006 год. Фото: kremlin.ru