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Подконтрольный России суд в Симферополе в понедельник постановил депортировать координатора Движения сопротивления крымских татар Недима Халилова в Узбекистан. Об этом сообщил на своей ФБ-странице председатель ЦИК Курултая крымскотатарского народа Заир Смедляев. Какой именно суд вынес такое решение, не уточняется.

Как можно заключить из публикации жителя крымской столицы Зевида Газиева, Халилов был задержан и после решения суда вывезен с аннексированного полуострова в спецприемник для иностранцев в сочинском микрорайоне Вардане.

Из комментариев к посту Смедляева следует, что Халилов прибыл из Узбекистана в Крым еще в 1986 году, однако после распада СССР не стал получать украинское гражданство, а после аннексии Крыма - российское. Таким образом, он является лицом без гражданства. Имел ли Халилов прописку в Крыму, непонятно.

В марте 2014-го, через несколько дней после аннексии Крыма, Халилов заявил, что крымскотатарские активисты намерены возобновить национально-освободительное движение, цель которого - восстановление национальной государственности крымских татар, утраченной в 1783 году. До этого момента, подчеркнул общественник, на территории региона должны действовать законодательство Украины и нормы международного права.

Как передают "15 минут", в феврале нынешнего года Халилов подал в Центральный райсуд Симферополя иск с требованием признать действия Владимира Путина и оккупационных властей Крыма неправомерными и незаконными, а крымским татарам предоставить особый статус как коренному народу региона. QHA уточняет, что в своем заявлении он основывался на нормах как международного права, так и российского законодательства, а разбирательство требовал вести на крымскотатарском языке.

На сайте Центрального райсуда сведений о февральском иске нет, но есть информация о двух заявлениях, поданных Н. А. Халиловым соответственно 26 сентября и 5 октября. Ответчиками по первому иску названы Путин, "госсовет" Крыма, а также президент Украины Петр Порошенко; третьим лицом - Меджлис крымскотатарского народа. Ответчики по второму иску - только Путин и "госсовет"; третьих лиц нет. В приеме обоих заявлений отказали. Решение относительно первого вынесла 29 сентября судья Эвелина Федоренко, решение относительно второго - 10 октября судья Юлия Кундикова. Как Федоренко, так и Кундикова сослались на то, что иск "не подлежит рассмотрению и разрешению в порядке гражданского судопроизводства". Оба отказа обжалуются.