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Фигуранта дела "украинских диверсантов" Евгения Панова вынудили написать заявление об отказе от представления его интересов консулами Украины. Об этом сообщает украинский МИД со ссылкой на не названного по имени адвоката политзека. Теперь к политзеку в московский СИЗО "Лефортово" не допускают украинских дипломатов.

Когда именно Панов написал свое заявление, МИД не уточняет. Как можно предположить, политзека вынудили к этому еще в Крыму, под пытками. В "Лефортове", насколько известно, пыток к арестантам не применяется.

МИД Украины заявил о решительном протесте в связи с недопуском российского консула к Панову и напомнил Москве о ее обязательствах, зафиксированных как в двусторонней украино-российской, так и в международной Венской конвенциях.

Захтей, в отличие от Панова, наряду с украинским гражданством имеет российское и по законам России считается исключительно российским гражданином. Поэтому для него возможность консульской защиты со стороны Украины не предусмотрена в принципе.

Панову 39 лет. Он житель города Энергодар Запорожской области Украины, работал водителем на Запорожской АЭС. В августе 2014 - августе 2015 года добровольцем служил в зоне АТО. После демобилизации вступил в Самооборону Энергодара. Активист партии "Укроп"; по ее квоте был избран в исполком горсовета.

Активиста похитили 7 августа; в Крыму или на континенте - определенно до сих пор не известно. Родственники Панова уверены, что он был похищен на континентальной Украине, после чего доставлен на полуостров. Между тем в окружении активиста сообщали, что он действительно отправился в Крым по делам.

10 августа ФСБ сообщила о раскрытии группы диверсантов, направленной на полуостров Главным управлением разведки Минобороны Украины. Тогда же впервые была упомянута фамилия Панова. На другой день активист был арестован. Одновременно ФСБ распространила видеозапись с его признательными показаниями. При этом на записи допроса Панова видно, что он подвергался жестоким пыткам.

15 августа сообщалось, что всего по делу "украинских диверсантов" задержаны девять человек. При этом имена всех девятерых фигурантов не приводились - помимо Панова и Захтея упоминалось только имя крымского татарина Ридвана Сулейманова. Тогда же утверждалось, что арестованы лишь двое подозреваемых. Поскольку к тому времени уже было известно об аресте Панова и Захтея, можно предположить, что Сулейманов в СИЗО отправлен не был. В пользу такого заключения говорит и то, что его, в отличие от Панова и Захтея, в Москву не доставили.

В зависимости от вменяемой роли Панову, Захтею и Сулейманову инкриминированы часть 1 статьи 30 - пункт "а" части 2 статьи 281 (приготовление к диверсии), статьи 208 (участие в незаконном вооруженном формировании) и 222 российского УК (незаконная перевозка оружия). Это дело расследует УФСБ по аннексированным Крыму и Севастополю. Известно также, что в отдельное производство выделено дело по статье 317 (посягательство на жизнь военного), открытое по фактам гибели начальника отдела крымского УФСБ подполковника Романа Каменева и ефрейтора 247-го десантно-штурмового полка Семена Сычева. Оно передано в управление СКР по Черноморскому флоту.

В "Лефортово" из симферопольского СИЗО-1 Панова и Захтея доставили 7 октября. В конце месяца стало известно, что обоих политзеков в отсутствие адвокатов посещают некие оперативники, а адвокатов к арестантам не допускают.

Сообщалось также, что фсиновцы не передали Панову ни письма от родственников, ни бóльшую часть посылок. Захтею также не вручили письма от жены.

Как передавала Крымская правозащитная группа, 1 ноября российские адвокаты Дмитрий и Ольга Динзе в очередной раз попытались встретиться с Пановым. Ведущий дело следователь УФСБ по аннексированным Крыму и Севастополю Константин Селиванов сообщил из Симферополя, что в следственном управлении ФСБ, находящемся рядом с "Лефортовом", пройдут следственные и процессуальные действия по делу. Однако, когда Дмитрий и Ольга Динзе вместе с не названным по имени адвокатом из Симферополя прибыли в управление, некий непредставившийся силовик заявил, что получил указание допустить в кабинет только симферопольского адвоката.

Дмитрий Динзе, однако, заверил, что продолжит добиваться встречи с Пановым и добьется ее.