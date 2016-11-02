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новость Свобода не безнаказанность

В Киеве прошла акция в защиту преследуемых в России украинских журналистов
02.11.2016

В Киеве возле российского посольства прошел перформанс "Россия поставила на конвейер расправы над украинскими журналистами", сообщает корреспондент "Граней". Акция была приурочена к Международному дню ООН прекращения безнаказанности за преступления против журналистов

Активисты требовали от России освободить украинских журналистов Романа Сущенко и Николая Семену, а также закрыть сфабрикованные против них уголовные дела.

Участники перформанса в масках Владимира Путина и с табличками на груди "Следственный комитет", "Прокуратура", " Центр "Э", "ФСБ" передавали друг другу "папки с уголовными делами". На них были написаны фамилии удерживаемых в Российских месчтах заключения украинских граждан. Еще один участник с надписью "Судья" и российским гербом на груди не глядя ставил на папки печати.

Другие участники акции, уже с открытыми лицами, пикетировали российское посольство. В руках они держали плакаты на английском языке: "Я тоже журналист. Свободу Роману Сущенко!"

Съемка Алексея Чернышева:

30 сентября Сущенко задержали в Москве, однако известно об этом стало лишь 2 октября, когда Сущенко случайно обнаружили в СИЗО-2 центрального главка ФСИН "Лефортово" члены столичной ОНК. На следующий день в Центре общественных связей ФСБ заявили, что задержали "при проведении шпионской акции". Сущенко "целенаправленно собирал составляющие государственную тайну сведения о деятельности Вооруженных сил и войск Национальной гвардии Российской Федерации, утечка которых за рубеж могла нанести ущерб обороноспособности государства", говорилось в в пресс-релизе ФСБ. По данным спецслужбы, Сущенко является кадровым сотрудником Главного управления разведки Министерства обороны Украины и имеет звание полковника. ФСБ возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 276 УК (шпионаж).

В Главном управление разведки Минобороны Украины отрицают, что Сущенко является сотрудником ведомства. "Мы не подтверждаем эту информацию. Считаем ее очередным фейком", - заявили в пресс-службе. В "Укринформе" в свою очередь отметили, что задержание Сущенко, который работает в агентстве с 2002 года, а собственным корреспондентом во Франции - с 2010 года, является "спланированной провокацией".

Симферопольский журналист Семена находится под подпиской о невыезде по делу о сепаратизме. По части 2 статьи 280.1 российского УК (публичные призывы к сепаратизму через СМИ) ему грозит до пяти лет колонии. Росфинмониторинг включил журналиста в список террористов и экстремистов. Вменяемую вину Семена не признает.

Журналисту вменяется написание статьи "Блокада - необходимый первый шаг к освобождению Крыма", опубликованной в "Крым.Реалиях" 11 сентября 2015 года, в преддверии анонсированной несколькими днями ранее гражданской блокады полуострова. Текст подписан "Валентин Гончар, политолог"; по какой причине он атрибутируется Семене, неизвестно.

19 апреля у Семены прошел обыск с изъятием бумажных и электронных носителей информации. По окончании обыска журналиста допросили как подозреваемого. 29 апреля ему было предъявлено обвинение.

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02.11.2016

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