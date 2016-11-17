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Фигуранта второго (ялтинско-алуштинского) крымского дела "Хизб ут-тахрир" Муслима Алиева перевели из СИЗО в психиатрическую больницу. Об этом сообщает "Крым.Реалии" со ссылкой на супругу заключенного Наджие Алиеву.

"Его сегодня перевезли в психиатрическую больницу. Я не знаю, сколько он там пробудет, что намереваются делать - тоже неизвестно, следствие не предупреждало", - рассказала Алиева. По ее словам, всех шестерых фигурантов дела уже возили на беседу с психиатрами. "Сообщали о повторной беседе, но в этот раз мы выяснили, что это не беседа, а госпитализация", – отметила жена заключенного.

2 ноября адвокат Эдем Семедляев сообщил, что фигурантам второго дела крымских мусульман предстоит принудительная отправка в психбольницу на трехнедельную стационарную экспертизу. По его словам, в психбольницу отправят всех шестерых обвиняемых. Такое постановление ведущий дело следователь УФСБ по аннексированным Крыму и Севастополю вынес в отместку за акцию солидарности политзеков с зампредом Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеровым.

Первоначально фигурантов дела предполагалось подвергнуть краткой амбулаторной психэкспертизе. Однако они отказались проходить ее в знак протеста против принудительной отправки Умерова в психиатрический стационар. Против зампреда Меджлиса сфабриковано дело по части 2 статьи 280.1 российского УК (публичные призывы к сепаратизму через СМИ), предусматривающей до пяти лет колонии. Политик находится под подпиской о невыезде. Вину он не признает и от дачи показаний отказывается.

Четверо фигурантов второго дела крымских мусульман - Алиев, Эмир-Усеин Куку, Вадим Сирук и Энвер Бекиров - находятся в заключении с 11 февраля, еще двое - Рефат Алимов и Арсен Джеппаров - с 18 апреля. Арест всех шестерых последний раз был продлен до 8 декабря.

Фигурантам дела вменяется членство в "Хизб ут-тахрир". Алиеву грозит срок вплоть до пожизненного по части 1 статьи 205.5 российского УК (организация деятельности террористической организации), остальным - от 5 до 10 лет по части 2 этой же статьи (участие в деятельности такой организации).

Летом сообщалось о проблемах со здоровьем, начавшихся в заключении у Сирука, Бекирова и Алимова. Кроме того, у Алимова еще на свободе диагностировали мочекаменную болезнь и хронический гайморит. Между тем в конце августа выяснилось, что администрация симферопольского СИЗО-1 в течение более чем месяца под разными предлогами отказывается передавать политзеку лекарства. Месяц спустя стало известно, что проблемы со здоровьем обнаружились и у Джеппарова.

В конце июля появилась информация, что Куку, Сирука и Алимова фсиновцы поставили на профилактический учет как "опасных подследственных" и поместили в спецблок СИЗО, где обычно содержатся либо бывшие силовики, либо особо опасные преступники.