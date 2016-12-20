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Также: Россия, Ближний Восток, Мир, Война, Политика | Персоны: Сергей Лавров

новость Троянский мир

Лавров: Сирии могут помочь только Россия, Турция и Иран
20.12.2016
Джавад Зариф, Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу. Фото: mid.ru
Джавад Зариф, Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу. Фото: mid.ru
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Министры иностранных дел России, Турции и Ирана Сергей Лавров, Мевлют Чавушоглу и Джавад Зариф согласовали совместное заявление по политическому процессу в Сирии. Об этом глава российского дипведомства сообщил на пресс-конференции по итогам трехсторонней встречи, сообщает пресс-служба МИДа.

"Считаю наиболее эффективным тот формат, который вы сегодня наблюдаете. Это не попытка бросить тень на усилия других наших партнеров добиться прогресса в урегулировании сирийского кризиса. Это просто констатация факта", - сказал Лавров.

"Мы удовлетворены достигнутым результатом. У нас есть убежденность, что в условиях, когда пробуксовывает выполнение резолюций СБ ООН, инициативные действия наших трех стран помогут преодолеть застой в усилиях по сирийскому урегулированию на основе резолюций СБ ООН и продвинуть процессы, касающиеся прекращения насилия, доставки гуманитарной помощи и создания условий для инклюзивного, эффективного политического процесса", - подчеркнул глава российского МИДа. .

Накануне встречи министров в Анкаре был убит российский посол Андрей Карлов. Однако Анкара и Москва заявили, что переговоры министров отменены не будут.

В понедельник Совбез ООН единогласно принял резолюцию об урегулировании ситуации в восточных районах Алеппо. Документ предполагает контроль международных организаций за ходом эвакуации гражданских лиц из кварталов, которые захвачены у повстанцев войсками сирийского диктатора Башара Асада и союзными им группировками.

Резолюция требует от всех сторон конфликта обеспечить наблюдателям "безопасный, непосредственный и беспрепятственный доступ" в районы, где проходит эвакуация.

Проект резолюции был внесен в Совбез Францией. Постпред России в ООН Виталий Чуркин категорически отверг первоначальную редакцию документа. Он заявил, что Москва не возражает против международного мониторинга, но отвергает размещение "в опасной зоне Восточного Алеппо неподготовленного персонала".

Однако в ходе последующих консультаций проект был согласован.

Постпред США в международной организации Саманта Пауэр сообщила, что окончательная редакция документа "содержит все ключевые положения, которые позволят организовать мониторинг ООН", задействовав для этого более 100 находящихся в Алеппо сотрудников всемирной организации, а также персонал Международного комитета Красного креста и Сирийского общества Красного полумесяца.

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20.12.2016

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