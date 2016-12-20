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В телефонном разговоре Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана президенты договорились о совместной работе российских и турецких следователей по делу об убийстве в Анкаре посла Андрея Карлова. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, сообщает Интерфакс.

Оперативно-следственная группа из представителей спецслужб, Следственного комитета и Министерства иностранных дел уже вылетела в Турцию, сказал Песков. "Всего в составе группы будет работать 18 человек", - отметил пресс-секретарь.

Глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что цель убийства посла - подорвать нормализацию отношений Москвы и Анкары. "Как сказал президент России Владимир Путин в разговоре с президентом Турции Тайипом Эрдоганом и в своем телевизионном обращении, мы убеждены, что основная цель тех, кто задумал это варварское деяние - подорвать процесс нормализации отношений между Россией и Турцией", - сказал министр. По словам Лаврова, еще одной целью было помешать борьбе с терроризмом в Сирии. "Эта цель с негодными средствами. Она не пройдет", - добавил глава МИДа.

МИД призвал отправляющихся в Турцию россиян взвесить все возможные риски, с которыми они могут столкнуться в этой стране. "Я думаю, что каждый человек, который отправляется в Турцию, должен серьезно подумать прежде, чем это делать, потому что там теракты почти ежедневно, - сказал замглавы ведомства Олег Сыромолотов. - Мир начинает меняться. Если раньше какой-то теракт был трагедией, который влек за собой месяцы обсуждений, то сейчас в день может произойти несколько терактов, и это становится обыденностью. Вот в чем самое страшное".

Совет Безопасности ООН признал убийство Карлова терактом. "Члены Совета Безопасности самым серьезным образом осудили террористическую атаку 19 декабря в Анкаре, Турции, в результате которой был убит посол Российской Федерации", - говорится в заявлении. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун также заявил, что шокирован этим бессмысленным актом терроризма.

Между тем полиция Анкары задержала мужчину, несколько раз выстрелившего в воздух из винтовки в воздух рядом с территорией посольства США. В ночь на вторник мужчина, которого называют "Сахин С.", подошел к диппредставительству, вынул из-под пальто винтовку и сделал восемь или девять выстрелов в воздух.

В районе посольства введены повышенные меры безопасности, идет расследование. Во вторник все дипломатические миссии США в Турции, посольство в Анкаре и консульства в Стамбуле и Адане, будут закрыты из соображений безопасности.

Вечером в понедельник Карпов был смертельно ранен на открытии фотовыставки "Россия глазами путешественника: от Калининграда до Камчатки" в Центре современного искусства в Анкаре. Посла доставили в госпиталь, где скончался от полученных ранений. Пострадали еще два человека.

В дипломата стрелял 22-летний Мевлют Мерт Алтынташ, бывший сотрудник турецкой полиции, которого уволили после попытки госпереворота в июле 2016 года. После убийства Алтынташ на смеси арабского и турецкого языков прокричал: "Аллах акбар! Не забывайте про Алеппо! Не забывайте про Сирию! Только смерть меня остановит. Все, кто участвовали в гнете, заплатят за это - один за другим". Нападавший был убит сотрудниками турецких спецподразделений.

Турецкие власти рассматривают в качестве основной версии причастность Алтынташа к движению сторонников проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого обвиняют в попытке госпереворота. Отмечается, что Алтынташ никогда не был в Сирии и не замечен в связях с сирийскими группировками. При этом он учился в одной из школ, созданной движением Гюлена, а во время попытки переворота в Турции на два дня ушел в отпуск. Сам Гюлен, живущий в США, отверг причастность к убийству российского посла, назвав подобные заявления "смехотворными".

Турецкие полицейские задержали отца, мать и сестру Алтынташа. Также взят под стражу его сосед, который также служит в спецназе Анкары.

По факту убийства Карлова СКР возбудил дело по статье 360 УК (нападение на представителя иностранного государства, пользующегося международной защитой), предусматривающей от 2 до 6 лет колонии, а при наличии квалифицирующего признака "в целях провокации войны или осложнения международных отношений" - от 5 до 10 лет.

Как отмечается, покушение произошло за день до визита главы турецкого МИДа Мевлюта Чавушоглу в Москву. Там он должен обсуждать ситуацию в Сирии со своими российским и иранским коллегами - Сергеем Лавровым и Мохаммадом Джавадом Зарифом. В Москве и Анкаре заявили, что визит отменен не будет.